Le Collet-de-Dèze

STAGE SCULPTURE SUR PIERRE, DÉCOUVERTE DU SAVOIR-FAIRE SHONA.

Ferme Simone Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

C’est dans ce cadre paisible et authentique, en pleine nature, que nous avons le plaisir de vous accueillir pour une expérience artistique et humaine hors du commun. Loin du tumulte quotidien, venez vous reconnecter à la matière lors de nos stages de sculpture sur pierre.

C’est dans ce cadre paisible et authentique, en pleine nature, que nous avons le plaisir de vous accueillir pour une expérience artistique et humaine hors du commun. Loin du tumulte quotidien, venez vous reconnecter à la matière lors de nos stages de sculpture sur pierre.

Pour vous guider dans cette aventure créative, nous avons l’immense honneur de faire appel à un ami proche et un maître dans son art le sculpteur zimbabwéen Rickson Zavare Murehwa, Artiste Shona.

Pendant que Rickson encadre la partie artistique, de notre côté, nous nous occupons de tout le reste ! Nous avons pensé ce stage comme une véritable parenthèse créative et conviviale. Notre objectif est de vous offrir un cocon chaleureux pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre création. .

Ferme Simone Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie

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English :

It’s in this peaceful, authentic natural setting that we’re delighted to welcome you for an extraordinary artistic and human experience. Away from the hustle and bustle of everyday life, come and reconnect with the material during our stone sculpture courses.

L’événement STAGE SCULPTURE SUR PIERRE, DÉCOUVERTE DU SAVOIR-FAIRE SHONA. Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-04-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère