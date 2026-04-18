Le Collet-de-Dèze

CINECO: HISTOIRE DES SABLES

la soleillade Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 14:15:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Projection du film histoire des sables de Claude Leroy durée: 1h22; Œuvre théâtrale, expérimentale, OFN; Orig

Cette oeuvre atypique née dans nos vallées revisite un vieux débat l’immortalité vaut-elle la peine d’être vécue ? Les personnages proposent leur réponse, entre parodie et fantasmagorie. Comme dans le théâtre antique, certains font partie d’un choeur, celui des habitués d’un bistro

Projection du film histoire des sables de Claude Leroy durée: 1h22; Œuvre théâtrale, expérimentale, OFN; Origine France (VF)

Synopsis

Cette oeuvre atypique née dans nos vallées revisite un vieux débat l’immortalité vaut-elle la peine d’être vécue ? Les personnages proposent leur réponse, entre parodie et fantasmagorie. Comme dans le théâtre antique, certains font partie d’un choeur, celui des habitués d’un bistrot de village . Et c’est de leurs délires canularesques, de leur affabulation collective, que naît l’intrigue du film… .

la soleillade Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie

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English :

Screening of Claude Leroy?s film histoire des sables running time: 1h22; theatrical, experimental, OFN; Orig

This atypical work, born in our valleys, revisits an old debate: is immortality worth living for? The characters propose their answer, somewhere between parody and phantasmagoria. As in ancient theater, some are part of a chorus of bistro regulars

L’événement CINECO: HISTOIRE DES SABLES Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-04-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère