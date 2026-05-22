VISITES DE FERMES 2026: LA FERME SIMONE Le Collet-de-Dèze

Le Collet-de-Dèze

VISITES DE FERMES 2026: LA FERME SIMONE

5 route du lotissement la vignette Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Petit déjeuner paysan, dégustation, visite de la pépinière et découverte des secrets du safran, récolte de légumes directement au potager.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

De juin à septembre, venez découvrir les visites de fermes entre Cévennes et Mont Lozère! Du Mont Lozère à la Vallée Française, de la Vallée Longue aux Gorges du Tarn, partez à la découverte de nos agriculteurs et de leurs savoir-faire.

Suspendue sur les terrasses de schiste de la Lozère, la Ferme Simone est un lieu où l’agriculture redevient poésie. En famille, nous y cultivons l’excellence et le respect du vivant. De notre pépinière de plantes aromatiques rares à notre safranière, en passant par la cueillette de fleurs sauvages destinées aux tables étoilées, nous laissons la nature dicter son rythme. Un écrin de biodiversité où chaque plante, chaque légume et chaque fleur raconte l’histoire de notre montagne.

– Dès 9h00, éveillez vos sens avec notre petit-déjeuner paysan dégustation (brioche au safran, confiture de châtaignes, sirops et tisanes de nos jardins).

– Nous vous guiderons ensuite à travers notre pépinière aromatique et vous livrerons les secrets de la culture de l’Or Rouge le Safran.

– L’expérience se termine les mains dans la terre panier au bras, c’est à vous de jouer pour récolter vos légumes frais directement dans notre potager.

(Formule visite simple & cueillette disponible à 10h30).

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère .

5 route du lotissement la vignette Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Farmhouse breakfast, tasting, visit to the nursery and discover the secrets of saffron, harvesting vegetables directly from the kitchen garden.

Registration required at the Cévennes au Mont Lozère tourist office

L’événement VISITES DE FERMES 2026: LA FERME SIMONE Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère