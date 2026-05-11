VISITES DE FERMES 2026: LES SAVEURS DU CASTANET Le Collet-de-Dèze

Le Collet-de-Dèze

VISITES DE FERMES 2026: LES SAVEURS DU CASTANET

Lieu-dit le Mas Roure Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-23 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-29 2026-08-20 2026-08-25

Depuis 2014 Camille travaille avec son père dans la châtaigneraie qu’elle a toujours connue.

– Découverte de la châtaigneraie , de son patrimoine culturel environnant et du métier de castanéiculteur avec Camille.

– Visite de la clède traditionnelle et du moulin à farine

– Dégustation des produits de la ferme au point d’acc

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

De juin à septembre, venez découvrir les visites de fermes entre Cévennes et Mont Lozère! Du Mont Lozère à la Vallée Française, de la Vallée Longue aux Gorges du Tarn, partez à la découverte de nos agriculteurs et de leurs savoir-faire.

Du plus loin qu’elle se souvienne, Camille a toujours vécu au rythme de la châtaigneraie du Castanet, observant ses arrière-grands-parents soigner les arbres et transformer les fruits au fil des saisons.

Aujourd’hui, plus qu’une simple exploitation, elle s’attache à faire vibrer cet héritage familial en proposant des produits qui transmettent une véritable histoire et l’âme des Cévennes.

Chaque pot de confiture, chaque sac de farine ou de châtaignons est le fruit d’un travail de cœur, ancré dans une démarche éthique, locale et biologique.

Fière de pérenniser ce savoir-faire ancestral, cette jeune productrice passionnée vous accueille au Mas Roure, un site d’exception situé à dix minutes de la Nationale 106, où la cohérence du terroir est reine. Labellisés AOP Châtaigne des Cévennes, AB et Esprit Parc National, ses produits sont intégralement façonnés sur place, du séchage traditionnel dans la clède jusqu’au passage au moulin avec sa meule.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère .

Lieu-dit le Mas Roure Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

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English :

Since 2014 Camille has been working with her father in the chestnut grove she has always known.

? Discover the chestnut grove, its surrounding cultural heritage and the profession of castaneiculturist with Camille.

? Visit to the traditional clède and flour mill

? Tasting of farm products at the access point

Registration required at the Cévennes au Mont Lozère tourist office

L’événement VISITES DE FERMES 2026: LES SAVEURS DU CASTANET Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère