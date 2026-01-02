CINÉCO ARCO Pied-de-Borne
CINÉCO ARCO Pied-de-Borne dimanche 19 avril 2026.
CINÉCO ARCO
Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-04-19 16:00:00
Projection du film Arco de Ugo Bienvenu. Durée 1h25min Genre Animation Origine France (VF)
Projection du film Arco de Ugo Bienvenu.
Sortie en 2025
Durée 01h25min
Genre Animation
Origine France (VF)
En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .
Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie
Screening of Arco by Ugo Bienvenu. Running time: 1h25min Genre: Animation Origin: France (VF)
