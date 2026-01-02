CINÉCO ARCO Pied-de-Borne

CINÉCO ARCO

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Projection du film Arco de Ugo Bienvenu. Durée 1h25min Genre Animation Origine France (VF)

Projection du film Arco de Ugo Bienvenu.

Sortie en 2025

Durée 01h25min

Genre Animation

Origine France (VF)

Synopsis

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Arco by Ugo Bienvenu. Running time: 1h25min Genre: Animation Origin: France (VF)

