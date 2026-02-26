VIDE GRENIER Pied-de-Borne
VIDE GRENIER Pied-de-Borne dimanche 12 juillet 2026.
Pied-de-Borne
VIDE GRENIER
Pied-de-Borne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
VIDE GRENIER organisé par le Comité des Fêtes de Pied de Borne
Sur la place du village
Petite restauration et buvette sur place
Pensez à réserver au 0631296416
VIDE GRENIER organisé par le Comité des Fêtes de Pied de Borne
Sur la place du village
Petite restauration et buvette sur place
Pensez à réserver au 0631296416 .
Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 31 29 64 16 comitefetepdb48@gmail.com
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English :
GARDEN VACUUM organized by the Comité des Fêtes de Pied de Borne
On the village square
Snacks and refreshments on site
Don’t forget to book at 0631296416
L’événement VIDE GRENIER Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-02-26 par 48-OT Mont Lozere
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