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VIDE GRENIER Pied-de-Borne

VIDE GRENIER Pied-de-Borne

VIDE GRENIER Pied-de-Borne dimanche 12 juillet 2026.

Ville : 48800 Pied-de-Borne

Département : Lozère

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : Gratuit Adulte

Pied-de-Borne

VIDE GRENIER

Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

VIDE GRENIER organisé par le Comité des Fêtes de Pied de Borne
Sur la place du village
Petite restauration et buvette sur place
Pensez à réserver au 0631296416
VIDE GRENIER organisé par le Comité des Fêtes de Pied de Borne
Sur la place du village
Petite restauration et buvette sur place

Pensez à réserver au 0631296416   .

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 31 29 64 16  comitefetepdb48@gmail.com

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English :

GARDEN VACUUM organized by the Comité des Fêtes de Pied de Borne
On the village square
Snacks and refreshments on site
Don’t forget to book at 0631296416

L’événement VIDE GRENIER Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-02-26 par 48-OT Mont Lozere

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