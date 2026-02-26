Pied-de-Borne

VIDE GRENIER

Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

VIDE GRENIER organisé par le Comité des Fêtes de Pied de Borne

Sur la place du village

Petite restauration et buvette sur place

Pensez à réserver au 0631296416

VIDE GRENIER organisé par le Comité des Fêtes de Pied de Borne

Sur la place du village

Petite restauration et buvette sur place

Pensez à réserver au 0631296416 .

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 31 29 64 16 comitefetepdb48@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GARDEN VACUUM organized by the Comité des Fêtes de Pied de Borne

On the village square

Snacks and refreshments on site

Don’t forget to book at 0631296416

L’événement VIDE GRENIER Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-02-26 par 48-OT Mont Lozere