MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne
MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne dimanche 5 juillet 2026.
Pied-de-Borne
MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE PIED DE BORNE
pré de la foire Pied-de-Borne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Marché hebdomadaire sur la place près de la mairie. Tous les dimanches matin de juillet et août
Marché hebdomadaire sur la place près de la mairie. Tous les dimanches matin de juillet et août .
pré de la foire Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 69 82 23
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English :
Weekly market on the square near the town hall. Every Sunday morning in July and August
L’événement MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mont Lozere
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