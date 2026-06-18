Pied-de-Borne

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE PIED DE BORNE

pré de la foire Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Marché hebdomadaire sur la place près de la mairie. Tous les dimanches matin de juillet et août

Marché hebdomadaire sur la place près de la mairie. Tous les dimanches matin de juillet et août .

pré de la foire Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 69 82 23

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English :

Weekly market on the square near the town hall. Every Sunday morning in July and August

L’événement MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mont Lozere