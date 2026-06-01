FOYER RURAL DE LA BORNE AU FIL DE L’EAU Pied-de-Borne samedi 20 juin 2026.

Pied-de-Borne

FOYER RURAL DE LA BORNE AU FIL DE L’EAU

38 route de Villefort Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le foyer rural de la Borne vous donne RDV le 20 Juin à 10h

Visite du Moulin du Soulier. Visite et découverte du moulin. Activité manuelle pour les enfants à partir de 5 ans

Le foyer rural de la Borne vous donne RDV le 20 Juin à 10h

Visite du Moulin du Soulier. Visite et découverte du moulin. Activité manuelle pour les enfants à partir de 5 ans .

38 route de Villefort Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81 foyerruraldelaborne@mailo.com

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English :

The Borne Rural Community Center invites you to join us on June 20 at 10 a.m.

Tour of the Moulin du Soulier. Explore the mill. Arts and crafts activity for children ages 5 and up

L’événement FOYER RURAL DE LA BORNE AU FIL DE L’EAU Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Mont Lozere