FOYER RURAL DE LA BORNE AU FIL DE L’EAU Pied-de-Borne
FOYER RURAL DE LA BORNE AU FIL DE L’EAU Pied-de-Borne samedi 20 juin 2026.
Pied-de-Borne
FOYER RURAL DE LA BORNE AU FIL DE L’EAU
38 route de Villefort Pied-de-Borne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le foyer rural de la Borne vous donne RDV le 20 Juin à 10h
Visite du Moulin du Soulier. Visite et découverte du moulin. Activité manuelle pour les enfants à partir de 5 ans
Le foyer rural de la Borne vous donne RDV le 20 Juin à 10h
Visite du Moulin du Soulier. Visite et découverte du moulin. Activité manuelle pour les enfants à partir de 5 ans .
38 route de Villefort Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81 foyerruraldelaborne@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Borne Rural Community Center invites you to join us on June 20 at 10 a.m.
Tour of the Moulin du Soulier. Explore the mill. Arts and crafts activity for children ages 5 and up
L’événement FOYER RURAL DE LA BORNE AU FIL DE L’EAU Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Pied-de-Borne (Lozère)
- CINECO LA CONDITION Pied-de-Borne 21 juin 2026
- VISITE DE L’USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne 3 juillet 2026
- VIDE GRENIER Pied-de-Borne 12 juillet 2026
- CINÉCO LA VENUS ELECTRIQUE Pied-de-Borne 16 août 2026
- FÊTE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne 21 août 2026