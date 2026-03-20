VISITE DE L’USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE PIED DE BORNE

Usine hydro-électrique Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-31 15:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28

VISITE GUIDÉE GRATUITE organisé par EDF et la communauté de communes.

Visites tous les mardis et vendredis du 3 juillet au 28 aout inclus.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme, bureau de Villefort au 04 66 46 87 30 au plus tard la veille de la visite à 12h.

Places limitées. Age minimum 10 ans

VISITE GUIDEE GRATUITE

EDF organise en partenariat avec la Communauté de Communes Mont Lozère des visites guidées de l’usine hydro-électrique de Pied de Borne.

Venez découvrir ce site industriel et comment la première des énergies renouvelables l’Hydroélectricité- est produite sur notre territoire grâce à l’eau.

Dates à retenir 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 et 31 juilet ainsi que 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 et 28 août.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme, bureau de Villefort au 04 66 46 87 30 au plus tard la veille de la visite à 12h. Places limitées

Age minimum 10 ans .

Usine hydro-électrique Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FREE GUIDED TOUR organized by EDF and the communauté de communes.

Visits every Tuesday and Friday from July 3 to August 28 inclusive.

Please register with the Villefort Tourist Office on 04 66 46 87 30 no later than 12 noon the day before the tour.

Places are limited. Minimum age 10 years

L’événement VISITE DE L’USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-OT Mont Lozere