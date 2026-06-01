CINECO LA CONDITION Pied-de-Borne
CINECO LA CONDITION Pied-de-Borne dimanche 21 juin 2026.
Pied-de-Borne
CINECO LA CONDITION
Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Projection du film La condition de Jérôme Bonnell. Durée 1h43min Genre Drame Origine France (VF)
Projection du film La condition de Jérôme Bonnell
Durée 01h43min Genre Drame Origine France (VF)
Synopsis:
C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits. .
Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41
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English :
Screening of Jérôme Bonnell’s La condition . Running time: 1h43min Genre: Drama Origin: France (VF)
L’événement CINECO LA CONDITION Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-03-30 par 48-OT Mont Lozere
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