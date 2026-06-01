Pied-de-Borne

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE

stade Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête de la transhumance organisée par le comité des fêtes de Pied-de-Borne

▪︎ Snack , buvette

▪︎ Chiens interdits

Payement CB accepté

Si vous aviez louper notre première Fête de la transhumance 2025, venez a pied de borne le 13 Juin prochain pour l’arrivée de la transhumance 2026 !

▪︎ Snack , buvette

▪︎ Chiens interdits

Venez profitez d’une bonne ambiance, a partir de 19h00

Payement CB accepté

organisée par le comité des fêtes de Pied-de-Borne .

stade Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie a.zanoli@sfr.fr

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English :

Transhumance festival organized by the Pied-de-Borne festival committee

?? Snack bar

?? Dogs not allowed

Credit card payment accepted

L’événement FÊTE DE LA TRANSHUMANCE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT Mont Lozere