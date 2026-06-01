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FÊTE DE LA TRANSHUMANCE Pied-de-Borne

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE Pied-de-Borne

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE Pied-de-Borne samedi 13 juin 2026.

Adresse : stade

Ville : 48800 Pied-de-Borne

Département : Lozère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Pied-de-Borne

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE

stade Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Fête de la transhumance organisée par le comité des fêtes de Pied-de-Borne
▪︎ Snack , buvette
▪︎ Chiens interdits
Payement CB accepté
Si vous aviez louper notre première Fête de la transhumance 2025, venez a pied de borne le 13 Juin prochain pour l’arrivée de la transhumance 2026 !
▪︎ Snack , buvette
▪︎ Chiens interdits
Venez profitez d’une bonne ambiance, a partir de 19h00
Payement CB accepté
organisée par le comité des fêtes de Pied-de-Borne   .

stade Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie   a.zanoli@sfr.fr

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English :

Transhumance festival organized by the Pied-de-Borne festival committee
?? Snack bar
?? Dogs not allowed
Credit card payment accepted

L’événement FÊTE DE LA TRANSHUMANCE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT Mont Lozere

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