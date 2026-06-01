FÊTE DE LA TRANSHUMANCE Pied-de-Borne
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE Pied-de-Borne samedi 13 juin 2026.
Pied-de-Borne
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
stade Pied-de-Borne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Fête de la transhumance organisée par le comité des fêtes de Pied-de-Borne
▪︎ Snack , buvette
▪︎ Chiens interdits
Payement CB accepté
Si vous aviez louper notre première Fête de la transhumance 2025, venez a pied de borne le 13 Juin prochain pour l’arrivée de la transhumance 2026 !
▪︎ Snack , buvette
▪︎ Chiens interdits
Venez profitez d’une bonne ambiance, a partir de 19h00
Payement CB accepté
organisée par le comité des fêtes de Pied-de-Borne .
stade Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie a.zanoli@sfr.fr
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English :
Transhumance festival organized by the Pied-de-Borne festival committee
?? Snack bar
?? Dogs not allowed
Credit card payment accepted
L’événement FÊTE DE LA TRANSHUMANCE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT Mont Lozere
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