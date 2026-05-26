Pied-de-Borne

CONCERT AITMA

Taverne de l’Aïga Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Un concert dès 20h AITMA

Taverne de l’Aïga samedi6 JUIN

Fusion African Groove Jazz

Un concert dès 20h AITMA

Taverne de l’Aïga samedi6 JUIN

Fusion African Groove Jazz .

Taverne de l’Aïga Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 9 79 43 62 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A concert starting at 8pm AITMA

Taverne de l’Aïga Saturday6 JUNE

Fusion African Groove Jazz

L’événement CONCERT AITMA Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-05-26 par 48-OT Mont Lozere