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CONCERT AITMA Pied-de-Borne

CONCERT AITMA Pied-de-Borne

CONCERT AITMA Pied-de-Borne samedi 6 juin 2026.

Adresse : Taverne de l'Aïga

Ville : 48800 Pied-de-Borne

Département : Lozère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Participation libre

Pied-de-Borne

CONCERT AITMA

Taverne de l’Aïga Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Un concert dès 20h AITMA
Taverne de l’Aïga samedi6 JUIN
Fusion African Groove Jazz
Un concert dès 20h AITMA
Taverne de l’Aïga samedi6 JUIN
Fusion African Groove Jazz   .

Taverne de l’Aïga Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 9 79 43 62 95 

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English :

A concert starting at 8pm AITMA
Taverne de l’Aïga Saturday6 JUNE
Fusion African Groove Jazz

L’événement CONCERT AITMA Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-05-26 par 48-OT Mont Lozere

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