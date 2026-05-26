CONCERT AITMA Pied-de-Borne
CONCERT AITMA Pied-de-Borne samedi 6 juin 2026.
Pied-de-Borne
CONCERT AITMA
Taverne de l’Aïga Pied-de-Borne Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Un concert dès 20h AITMA
Taverne de l’Aïga samedi6 JUIN
Fusion African Groove Jazz
Un concert dès 20h AITMA
Taverne de l’Aïga samedi6 JUIN
Fusion African Groove Jazz .
Taverne de l’Aïga Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 9 79 43 62 95
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English :
A concert starting at 8pm AITMA
Taverne de l’Aïga Saturday6 JUNE
Fusion African Groove Jazz
L’événement CONCERT AITMA Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-05-26 par 48-OT Mont Lozere
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