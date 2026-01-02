CINECO OUTSIDERS Pied-de-Borne
CINECO OUTSIDERS Pied-de-Borne dimanche 19 avril 2026.
CINECO OUTSIDERS
Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Début : 2026-04-19 18:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Projection du film Outsiders de Francis Ford Coppola. Durée 01h32min Genre Drame, Thriller Origine Etats-Unis (VO)
Synopsis:
Tulsa, Oklahoma, 1965 deux bandes rivales s’affrontent. D’un côté les Greasers, délinquants issus des quartiers pauvres, adeptes de la gomina et des blousons en cuir, et de l’autre, les Socs, gosses de riches arrogants qui roulent en Cadillac. Au cours d’une bagarre, Johnny, un jeune Greaser, tue un membre des Socs… .
Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie
English :
Screening of Francis Ford Coppola’s Outsiders . Running time 01h32min Genre Drama, Thriller Origin United States (VO)
