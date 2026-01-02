CINECO OUTSIDERS Pied-de-Borne

CINECO OUTSIDERS

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 18:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Projection du film Outsiders de Francis Ford Coppola. Durée 01h32min Genre Drame, Thriller Origine Etats-Unis (VO)

Synopsis:

Tulsa, Oklahoma, 1965 deux bandes rivales s’affrontent. D’un côté les Greasers, délinquants issus des quartiers pauvres, adeptes de la gomina et des blousons en cuir, et de l’autre, les Socs, gosses de riches arrogants qui roulent en Cadillac. Au cours d’une bagarre, Johnny, un jeune Greaser, tue un membre des Socs… .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie

English :

Screening of Francis Ford Coppola’s Outsiders . Running time 01h32min Genre Drama, Thriller Origin United States (VO)

