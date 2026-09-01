CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet
lundi 14 septembre 2026 · Théâtre municipal · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Synopsis:
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas.
Projection du film De la comédie française de Bertrand Usclat I Durée 01h12min I Genre Comédie I Origine France (VF)
Synopsis:
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .
Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
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English :
Synopsis:
In three hours, Nina will unveil her first production at the Comédie-Française. But amid the chaos of the final rehearsals, nothing is going as planned: delays, stress, technical glitches, and stomach issues are throwing the troupe into turmoil. Yet Nina has no choice but to see it through to the end, because if there’s one golden rule at the Comédie-Française, it’s that performances are never canceled.
L’événement CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-14 par 48-OT Mont Lozere
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