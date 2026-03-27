CHAMANISME DÉCOUVERTE Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet
CHAMANISME DÉCOUVERTE Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet mercredi 1 avril 2026.
CHAMANISME DÉCOUVERTE
Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-17 2026-05-22 2026-06-05 2026-07-16 2026-07-31 2026-08-14 2026-09-05 2026-09-22 2026-10-06 2026-10-21 2026-10-30 2026-11-12
Introduction sur le chamanisme. Voyage chamanique au tambour et ou hochet à la rencontre d’un de ses alliés. Voyage chamanique à la rencontre de l’univers.
limité à 5 personnes, réservez sans plus attendre ! Tarif 40€
Prévoir tapis sol, plaid ou couverture, gourde d’eau et coussin.
Introduction sur le chamanisme. Voyage chamanique au tambour et ou hochet à la rencontre d’un de ses alliés. Voyage chamanique à la rencontre de l’univers.
Le nombre de place est limité à 5 personnes, réservez sans plus attendre ! Tarif 40€
Prévoir tapis sol, plaid ou couverture, gourde d’eau et coussin. .
Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 41 25 29
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English :
Introduction to shamanism. Shamanic journey with drum and rattle to meet one of its allies. Shamanic journey to meet the universe.
limited to 5 people, book now! Price: 40?
Please bring a floor mat, plaid or blanket, water bottle and cushion.
L’événement CHAMANISME DÉCOUVERTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT Mont Lozere
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