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SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE parking du proxy Mont Lozère et Goulet

SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE parking du proxy Mont Lozère et Goulet

SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE parking du proxy Mont Lozère et Goulet mardi 2 juin 2026.

Lieu : parking du proxy

Adresse : Bagnols-les-Bains

Ville : 48190 Mont Lozère et Goulet

Département : Lozère

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 12 Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE

parking du proxy Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:30:00
fin : 2026-06-30 20:30:00

Date(s) :
2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-18 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-30

Une expérience apaisante en pleine nature, avec une balade naturaliste au crépuscule, à la rencontre des habitants discrets de la forêt.
Durée 2h I Lieu Bois de la Loubière I Tout public, chien admis. Prévoir chaussures de marche, eau, lampe pour le retour. Tarif 12€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans
Une expérience apaisante en pleine nature. La soirée débute par une balade naturaliste au crépuscule, à la rencontre des habitants discrets de la forêt.
Durée 2h I Lieu Bois de la Loubière I Tout public, chien admis
Prévoir chaussures de marche, eau, lampe pour le retour
Tarif 12€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans   .

parking du proxy Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63  lescheminsdiris@gmail.com

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English :

A soothing experience in the heart of nature, with a nature walk at dusk to meet the forest’s discreet inhabitants.
Duration: 2h I Location: Bois de la Loubière I Open to all, dogs welcome. Bring walking shoes, water and a torch for the return journey. Price: 12? for children aged 8 and over, free for children under 8

L’événement SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere

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