SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE parking du proxy Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE

parking du proxy Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:30:00

fin : 2026-06-30 20:30:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-18 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-30

Une expérience apaisante en pleine nature, avec une balade naturaliste au crépuscule, à la rencontre des habitants discrets de la forêt.

Durée 2h I Lieu Bois de la Loubière I Tout public, chien admis. Prévoir chaussures de marche, eau, lampe pour le retour. Tarif 12€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans

Une expérience apaisante en pleine nature. La soirée débute par une balade naturaliste au crépuscule, à la rencontre des habitants discrets de la forêt.

Durée 2h I Lieu Bois de la Loubière I Tout public, chien admis

Prévoir chaussures de marche, eau, lampe pour le retour

Tarif 12€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans .

parking du proxy Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63 lescheminsdiris@gmail.com

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English :

A soothing experience in the heart of nature, with a nature walk at dusk to meet the forest’s discreet inhabitants.

Duration: 2h I Location: Bois de la Loubière I Open to all, dogs welcome. Bring walking shoes, water and a torch for the return journey. Price: 12? for children aged 8 and over, free for children under 8

L’événement SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere