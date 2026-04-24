SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE parking du proxy Mont Lozère et Goulet
SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE parking du proxy Mont Lozère et Goulet mardi 2 juin 2026.
Mont Lozère et Goulet
SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE
parking du proxy Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 0 – 0 – 12 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:30:00
fin : 2026-06-30 20:30:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-18 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-30
Une expérience apaisante en pleine nature, avec une balade naturaliste au crépuscule, à la rencontre des habitants discrets de la forêt.
Durée 2h I Lieu Bois de la Loubière I Tout public, chien admis. Prévoir chaussures de marche, eau, lampe pour le retour. Tarif 12€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans
Une expérience apaisante en pleine nature. La soirée débute par une balade naturaliste au crépuscule, à la rencontre des habitants discrets de la forêt.
Durée 2h I Lieu Bois de la Loubière I Tout public, chien admis
Prévoir chaussures de marche, eau, lampe pour le retour
Tarif 12€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans .
parking du proxy Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63 lescheminsdiris@gmail.com
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English :
A soothing experience in the heart of nature, with a nature walk at dusk to meet the forest’s discreet inhabitants.
Duration: 2h I Location: Bois de la Loubière I Open to all, dogs welcome. Bring walking shoes, water and a torch for the return journey. Price: 12? for children aged 8 and over, free for children under 8
L’événement SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere
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