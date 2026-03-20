LE YOGA COMME THÉRAPIE Station thermale Mont Lozère et Goulet

LE YOGA COMME THÉRAPIE

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-23 2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18 2026-07-02 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27 2026-09-10 2026-09-24 2026-10-08 2026-10-22 2026-11-05

Cours de yoga collectif à la station thermale de Bagnols-les-Bains. Laure, professeur certifiée de yoga, vous propose une séance douce et accessible d’1h30. Un travail en douceur et dans la bonne humeur, dans une optique de soulagement, de détente et de rétablissement. Tapis de yoga fourni, prévoir un plaid. Minimum 3 participants.

Tarif 17€. Inscription obligatoire à la station thermale.

Cours de yoga collectif à la station thermale de Bagnols-les-Bains. Laure, professeur certifiée de yoga, vous propose une séance douce et accessible d’1h30. Un travail en douceur et dans la bonne humeur, dans une optique de soulagement, de détente et de rétablissement. Tapis de yoga fourni, prévoir un plaid.

Tarif 17€. Minimum 3 participants

Inscription obligatoire à la station thermale. .

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 bagnols@france48.com

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English :

Group yoga classes at the Bagnols-les-Bains spa. Certified yoga teacher Laure offers a gentle, accessible 1h30 session. A gentle, good-humored workout designed to soothe, relax and restore. Yoga mat provided, please bring a plaid. Minimum 3 participants.

Price: 17? Registration required at the spa.

L’événement LE YOGA COMME THÉRAPIE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT Mont Lozere