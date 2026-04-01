ATELIER DU DOS Station thermale Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

ATELIER DU DOS

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-06 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-08 2026-07-22 2026-09-02 2026-09-16 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-28 2026-11-11

Emilie Camus vous propose des atelier du dos une fois tous les 15 jours le mercredi après-midi de 14h30 à 16h. Tarif 20 €

Inscription obligatoire auprès des thermes.

Emilie Camus vous propose un atelier du dos une fois tous les 15 jours le mercredi après-midi de 14h30 à 16h. Tarif 20 €

Inscription obligatoire auprès des thermes. .

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 spa@france48.com

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English :

Emilie Camus offers back workshops once a fortnight on Wednesday afternoons from 2.30pm to 4pm. Price: 20 ?

Registration required at the spa.

L’événement ATELIER DU DOS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere