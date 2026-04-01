ATELIER DU DOS Station thermale Mont Lozère et Goulet
ATELIER DU DOS Station thermale Mont Lozère et Goulet mercredi 22 avril 2026.
Mont Lozère et Goulet
ATELIER DU DOS
Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-04-22 2026-05-06 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-08 2026-07-22 2026-09-02 2026-09-16 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-28 2026-11-11
Emilie Camus vous propose des atelier du dos une fois tous les 15 jours le mercredi après-midi de 14h30 à 16h. Tarif 20 €
Inscription obligatoire auprès des thermes.
Emilie Camus vous propose un atelier du dos une fois tous les 15 jours le mercredi après-midi de 14h30 à 16h. Tarif 20 €
Inscription obligatoire auprès des thermes. .
Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 spa@france48.com
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English :
Emilie Camus offers back workshops once a fortnight on Wednesday afternoons from 2.30pm to 4pm. Price: 20 ?
Registration required at the spa.
L’événement ATELIER DU DOS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere
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