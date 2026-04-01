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ATELIER DU DOS Station thermale Mont Lozère et Goulet

ATELIER DU DOS Station thermale Mont Lozère et Goulet

ATELIER DU DOS Station thermale Mont Lozère et Goulet mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Station thermale

Adresse : Bagnols-les-Bains

Ville : 48190 Mont Lozère et Goulet

Département : Lozère

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : 20 20 20 Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

ATELIER DU DOS

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-04-22 2026-05-06 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-08 2026-07-22 2026-09-02 2026-09-16 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-28 2026-11-11

Emilie Camus vous propose des atelier du dos une fois tous les 15 jours le mercredi après-midi de 14h30 à 16h. Tarif 20 €
Inscription obligatoire auprès des thermes.
Emilie Camus vous propose un atelier du dos une fois tous les 15 jours le mercredi après-midi de 14h30 à 16h. Tarif 20 €
Inscription obligatoire auprès des thermes.   .

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49  spa@france48.com

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English :

Emilie Camus offers back workshops once a fortnight on Wednesday afternoons from 2.30pm to 4pm. Price: 20 ?
Registration required at the spa.

L’événement ATELIER DU DOS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere

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