ATELIER DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION Station thermale Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

ATELIER DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26 2026-09-09 2026-09-23 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04 2026-11-18

Juliette Clavel vous propose des ateliers collectifs et consultations individuelles

Atelier collectif de 14h à 14h45 (20€/participant) puis consultation individuelle à 15h/16h/17h (60€ la consultation avec possibilité de facture).

Réservation à l’accueil

Juliette Clavel vous propose des ateliers collectifs et consultations individuelles

Atelier collectif de 14h à 14h45 (20€/participant) puis consultation individuelle à 15h/16h/17h (60€ la consultation avec possibilité de facture).

Réservation à l’accueil .

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 spa@france48.com

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English :

Juliette Clavel offers group workshops and individual consultations:

Group workshop from 2pm to 2:45pm (20?/participant) then individual consultation at 3pm/16pm/17pm (60? per consultation with possibility of invoice).

Reservations at reception

L’événement ATELIER DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-OT Mont Lozere