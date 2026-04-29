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ATELIER DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION Station thermale Mont Lozère et Goulet

ATELIER DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION Station thermale Mont Lozère et Goulet

ATELIER DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION Station thermale Mont Lozère et Goulet mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Station thermale

Adresse : Bagnols-les-Bains

Ville : 48190 Mont Lozère et Goulet

Département : Lozère

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : 20 20 20 Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

ATELIER DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-04-29 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26 2026-09-09 2026-09-23 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04 2026-11-18

Juliette Clavel vous propose des ateliers collectifs et consultations individuelles
Atelier collectif de 14h à 14h45 (20€/participant) puis consultation individuelle à 15h/16h/17h (60€ la consultation avec possibilité de facture).
Réservation à l’accueil
Juliette Clavel vous propose des ateliers collectifs et consultations individuelles
Atelier collectif de 14h à 14h45 (20€/participant) puis consultation individuelle à 15h/16h/17h (60€ la consultation avec possibilité de facture).
Réservation à l’accueil   .

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49  spa@france48.com

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English :

Juliette Clavel offers group workshops and individual consultations:
Group workshop from 2pm to 2:45pm (20?/participant) then individual consultation at 3pm/16pm/17pm (60? per consultation with possibility of invoice).
Reservations at reception

L’événement ATELIER DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-OT Mont Lozere

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