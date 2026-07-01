SPECTACLE LA TRAVERSÉE Place de l’église Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

SPECTACLE LA TRAVERSÉE

Place de l’église Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La Paillasse propose aux jeunes un format de séjour favorisant le spectacle de rue, pour être amené.e.s à découvrir le jeu de comédien.ne, la mise en scène, l’écriture, la création de décors. A l’issu de cette colo itinérante, un spectacle sera donné samedi 25 juillet à 19h place de l’église, devant l’office de tourisme. Conçu comme un carnet de voyages, différents thèmes seront abordés.

La Paillasse propose aux jeunes un format de séjour favorisant le spectacle de rue, pour être amené.e.s à découvrir le jeu de comédien.ne, la mise en scène, l’écriture, la création de décors. A l’issu de cette colo itinérante, un spectacle sera donné samedi 25 juillet à 19h place de l’église, devant l’office de tourisme. Conçu comme un carnet de voyages, différents thèmes seront abordés, comme le voyage, le rapport à la nature ou à l’animal.

Venez nombreux ! .

Place de l’église Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Paillasse offers young people a program focused on street theater, designed to %Eintroduce%E them %E0 to%E the craft of acting, directing, writing, and set design. At the end of this traveling camp, a performance will be held on Saturday, July 25, at 7:00 p.m. at Place de l’Église, in front of the tourist office. Designed as a travel journal, the performance will explore various themes.

L’événement SPECTACLE LA TRAVERSÉE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Mont Lozere