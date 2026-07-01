SPECTACLE LA TRAVERSÉE Place de l’église Mont Lozère et Goulet
samedi 25 juillet 2026 · Place de l'église · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
SPECTACLE LA TRAVERSÉE
Place de l’église Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La Paillasse propose aux jeunes un format de séjour favorisant le spectacle de rue, pour être amené.e.s à découvrir le jeu de comédien.ne, la mise en scène, l’écriture, la création de décors. A l’issu de cette colo itinérante, un spectacle sera donné samedi 25 juillet à 19h place de l’église, devant l’office de tourisme. Conçu comme un carnet de voyages, différents thèmes seront abordés.
La Paillasse propose aux jeunes un format de séjour favorisant le spectacle de rue, pour être amené.e.s à découvrir le jeu de comédien.ne, la mise en scène, l’écriture, la création de décors. A l’issu de cette colo itinérante, un spectacle sera donné samedi 25 juillet à 19h place de l’église, devant l’office de tourisme. Conçu comme un carnet de voyages, différents thèmes seront abordés, comme le voyage, le rapport à la nature ou à l’animal.
Venez nombreux ! .
Place de l’église Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Paillasse offers young people a program focused on street theater, designed to %Eintroduce%E them %E0 to%E the craft of acting, directing, writing, and set design. At the end of this traveling camp, a performance will be held on Saturday, July 25, at 7:00 p.m. at Place de l’Église, in front of the tourist office. Designed as a travel journal, the performance will explore various themes.
L’événement SPECTACLE LA TRAVERSÉE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE Mont Lozère et Goulet 7 juillet 2026
- SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet 7 juillet 2026
- APÉRO PENSÉ Maison des curistes (ancien casino) Mont Lozère et Goulet 7 juillet 2026
- INITIATION AU TIR À L’ARC Terrain de tennis, face à la gendarmerie Mont Lozère et Goulet 7 juillet 2026
- CONCERTS SAUVAGES #3 Mont Lozère et Goulet 7 juillet 2026