APÉRO PENSÉ Maison des curistes (ancien casino) Mont Lozère et Goulet

Maison des curistes (ancien casino) Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07
2026-07-07
Nous vous invitons à partager des idées autour du thème proposé, puis on boit un verre ensemble.
L’association Allo Bagnols vous invite (accès libre) à partager des idées autour du thème La gentillesse, force ou faiblesse ?
L’association Allo Bagnols vous invite (accès libre) à partager des idées autour du thème La gentillesse, force ou faiblesse ? .
Maison des curistes (ancien casino) Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 emmeffe1328@gmail.com
English :
We invite you to share your ideas around the proposed theme, then enjoy a drink together.
The Allo Bagnols association invites you (free access) to share ideas around the theme: Kindness, strength or weakness?
