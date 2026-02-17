APÉRO PENSÉ Maison des curistes (ancien casino) Mont Lozère et Goulet

APÉRO PENSÉ

Maison des curistes (ancien casino) Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07

2026-07-07

Nous vous invitons à partager des idées autour du thème proposé, puis on boit un verre ensemble.

L’association Allo Bagnols vous invite (accès libre) à partager des idées autour du thème La gentillesse, force ou faiblesse ?

Maison des curistes (ancien casino) Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 emmeffe1328@gmail.com

English :

We invite you to share your ideas around the proposed theme, then enjoy a drink together.

The Allo Bagnols association invites you (free access) to share ideas around the theme: Kindness, strength or weakness?

