THÉ DANSANT Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

THÉ DANSANT

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le foyer rural de Bagnols-les-Bains vous propose un thé dansant avec orchestre le dimanche 14 juin à 15h. Au programme un moment convivial avec danses, discussions, grignotages.

Alors, sortez vos chaussures de danse et votre plus beau sourire, nous vous attendons nombreux !

Tarif 7€ .

Buvette et petite restauration sur place

Le foyer rural de Bagnols-les-Bains vous propose un thé dansant avec orchestre le dimanche 14 juin à 15h. Au programme un moment convivial avec danses, discussions, grignotages.

Alors, sortez vos chaussures de danse et votre plus beau sourire, nous vous attendons nombreux !

Tarif 7€ .

Buvette et petite restauration sur place .

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 71 82 13 05

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English :

The Foyer Rural de Bagnols-les-Bains invites you to a tea dance with live music on Sunday June 14 at 3pm. On the program: a convivial moment of dancing, conversation and nibbles.

So get out your dancing shoes and your best smile, we look forward to seeing you there!

Price 7?

Refreshments and snacks on site

L’événement THÉ DANSANT Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere