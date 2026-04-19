THÉ DANSANT Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet
THÉ DANSANT Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet dimanche 14 juin 2026.
Mont Lozère et Goulet
THÉ DANSANT
Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le foyer rural de Bagnols-les-Bains vous propose un thé dansant avec orchestre le dimanche 14 juin à 15h. Au programme un moment convivial avec danses, discussions, grignotages.
Alors, sortez vos chaussures de danse et votre plus beau sourire, nous vous attendons nombreux !
Tarif 7€ .
Buvette et petite restauration sur place
Le foyer rural de Bagnols-les-Bains vous propose un thé dansant avec orchestre le dimanche 14 juin à 15h. Au programme un moment convivial avec danses, discussions, grignotages.
Alors, sortez vos chaussures de danse et votre plus beau sourire, nous vous attendons nombreux !
Tarif 7€ .
Buvette et petite restauration sur place .
Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 71 82 13 05
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English :
The Foyer Rural de Bagnols-les-Bains invites you to a tea dance with live music on Sunday June 14 at 3pm. On the program: a convivial moment of dancing, conversation and nibbles.
So get out your dancing shoes and your best smile, we look forward to seeing you there!
Price 7?
Refreshments and snacks on site
L’événement THÉ DANSANT Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere
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