LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SMARTPHONE ET TABLETTE Le Bleymard Mont Lozère et Goulet
lundi 27 juillet 2026 · Le Bleymard · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SMARTPHONE ET TABLETTE
Le Bleymard France Services Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-08-03 16:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère
Lundi 27 juillet de 14h à 16h Prise en main et internet
Lundi 3 aout de 10h à 12h les applications et de 14h à 16h les emails
Lundi 10 août de 14h à 16h achats en ligne
Lundi 17 août de 14h à 16h démarches administratives
Lundi 24 août de 14h à 16h sécurité et risquues
Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous
Lundi 27 juillet de 14h à 16h Prise en main et internet
Lundi 3 aout de 10h à 12h les applications et de 14h à 16h les emails
Lundi 10 août de 14h à 16h achats en ligne
Lundi 17 août de 14h à 16h démarches administratives
Lundi 24 août de 14h à 16h sécurité et risques
Gratuit et ouvert à tout débutant smartphone et tablette. Durée 2h. Inscription obligatoire .
Le Bleymard France Services Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr
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English :
Discover the summer digital workshops offered by the Mont Lozère Community of Communes:
Monday, July 27, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Getting Started and the Internet
Monday, August 3, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m.: Apps, and from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Email
Monday, August 10, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Online Shopping
Monday, August 17, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Administrative Procedures
Monday, August 24, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Security and Risks
L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SMARTPHONE ET TABLETTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere
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