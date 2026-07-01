LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SMARTPHONE ET TABLETTE Le Bleymard Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SMARTPHONE ET TABLETTE

Le Bleymard France Services Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère

Lundi 27 juillet de 14h à 16h Prise en main et internet

Lundi 3 aout de 10h à 12h les applications et de 14h à 16h les emails

Lundi 10 août de 14h à 16h achats en ligne

Lundi 17 août de 14h à 16h démarches administratives

Lundi 24 août de 14h à 16h sécurité et risquues

Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous

Lundi 27 juillet de 14h à 16h Prise en main et internet

Lundi 3 aout de 10h à 12h les applications et de 14h à 16h les emails

Lundi 10 août de 14h à 16h achats en ligne

Lundi 17 août de 14h à 16h démarches administratives

Lundi 24 août de 14h à 16h sécurité et risques

Gratuit et ouvert à tout débutant smartphone et tablette. Durée 2h. Inscription obligatoire .

Le Bleymard France Services Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr

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English :

Discover the summer digital workshops offered by the Mont Lozère Community of Communes:

Monday, July 27, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Getting Started and the Internet

Monday, August 3, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m.: Apps, and from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Email

Monday, August 10, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Online Shopping

Monday, August 17, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Administrative Procedures

Monday, August 24, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Security and Risks

L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SMARTPHONE ET TABLETTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere