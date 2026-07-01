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AGENDA · Mont Lozère et Goulet

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SMARTPHONE ET TABLETTE Le Bleymard Mont Lozère et Goulet

lundi 27 juillet 2026 · Le Bleymard · Mont Lozère et Goulet

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SMARTPHONE ET TABLETTE Le Bleymard Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Le Bleymard
Adresse
France Services
Ville
48190 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SMARTPHONE ET TABLETTE

Le Bleymard France Services Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère
Lundi 27 juillet de 14h à 16h Prise en main et internet
Lundi 3 aout de 10h à 12h les applications et de 14h à 16h les emails
Lundi 10 août de 14h à 16h achats en ligne
Lundi 17 août de 14h à 16h démarches administratives
Lundi 24 août de 14h à 16h sécurité et risquues
Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous
Lundi 27 juillet de 14h à 16h Prise en main et internet
Lundi 3 aout de 10h à 12h les applications et de 14h à 16h les emails
Lundi 10 août de 14h à 16h achats en ligne
Lundi 17 août de 14h à 16h démarches administratives
Lundi 24 août de 14h à 16h sécurité et risques

Gratuit et ouvert à tout débutant smartphone et tablette. Durée 2h. Inscription obligatoire   .

Le Bleymard France Services Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98  jdutron@ccmontlozere.fr

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English :

Discover the summer digital workshops offered by the Mont Lozère Community of Communes:
Monday, July 27, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Getting Started and the Internet
Monday, August 3, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m.: Apps, and from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Email
Monday, August 10, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Online Shopping
Monday, August 17, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Administrative Procedures
Monday, August 24, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Security and Risks

L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SMARTPHONE ET TABLETTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere

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