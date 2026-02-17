INITIATION AU TIR À L’ARC Terrain de tennis, face à la gendarmerie Mont Lozère et Goulet

INITIATION AU TIR À L’ARC

Terrain de tennis, face à la gendarmerie Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 3 – 3 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-08-25 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Tous les mardis soirs à 18h30, de juillet à septembre, initiation au tir à l’arc avec une animatrice diplômée.

Le rendez-vous est fixé au tennis de Bagnols les Bains en face la gendarmerie.

Cette activité est proposée pour tous publics. Participation de 3.00€

Tous les mardis soirs à 18h30, en juillet et août, initiation au tir à l’arc avec Gwen.

Le rendez-vous est fixé au tennis de Bagnols les Bains en face la gendarmerie.

Cette activité est proposée pour tous publics. Participation de 3.00€ .

Terrain de tennis, face à la gendarmerie Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 76 96 82 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday evening at 6.30pm from July to September, archery lessons with a qualified instructor.

Meet at the Bagnols les Bains tennis court, opposite the gendarmerie.

This activity is open to all. Fee: 3.00?

L’événement INITIATION AU TIR À L’ARC Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-17 par 48-OT Mont Lozere