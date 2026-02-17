INITIATION AU TIR À L’ARC Terrain de tennis, face à la gendarmerie Mont Lozère et Goulet
Tous les mardis soirs à 18h30, de juillet à septembre, initiation au tir à l’arc avec une animatrice diplômée.
Le rendez-vous est fixé au tennis de Bagnols les Bains en face la gendarmerie.
Cette activité est proposée pour tous publics. Participation de 3.00€
Terrain de tennis, face à la gendarmerie Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 76 96 82 95
English :
Every Tuesday evening at 6.30pm from July to September, archery lessons with a qualified instructor.
Meet at the Bagnols les Bains tennis court, opposite the gendarmerie.
This activity is open to all. Fee: 3.00?
