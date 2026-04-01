ATELIER D’ÉQUILIBRE Station thermale Mont Lozère et Goulet
ATELIER D’ÉQUILIBRE Station thermale Mont Lozère et Goulet mercredi 22 avril 2026.
Mont Lozère et Goulet
ATELIER D’ÉQUILIBRE
Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22 2026-06-17
Emilie Camus vous propose un atelier d’équilibre 1 fois par mois, le mercredi, de 16h15 à 17h30.
Tarif 15 €
Inscription obligatoire auprès des thermes.
Emilie Camus vous propose un atelier d’équilibre 1 fois par mois, le mercredi, de 16h15 à 17h30.
Tarif 15 €
Inscription obligatoire auprès des thermes. .
Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 spa@france48.com
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English :
Emilie Camus offers a balance workshop once a month, on Wednesdays, from 4.15pm to 5.30pm.
Price: 15 ?
Registration required at the spa.
L’événement ATELIER D’ÉQUILIBRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-OT Mont Lozere
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