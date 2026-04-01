ATELIER D’ÉQUILIBRE Station thermale Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

ATELIER D’ÉQUILIBRE

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22 2026-06-17

Emilie Camus vous propose un atelier d’équilibre 1 fois par mois, le mercredi, de 16h15 à 17h30.

Tarif 15 €

Inscription obligatoire auprès des thermes.

Emilie Camus vous propose un atelier d’équilibre 1 fois par mois, le mercredi, de 16h15 à 17h30.

Tarif 15 €

Inscription obligatoire auprès des thermes. .

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 spa@france48.com

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English :

Emilie Camus offers a balance workshop once a month, on Wednesdays, from 4.15pm to 5.30pm.

Price: 15 ?

Registration required at the spa.

L’événement ATELIER D’ÉQUILIBRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-OT Mont Lozere