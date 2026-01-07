BALADE NATURALISTE PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES parking des thermes Mont Lozère et Goulet

BALADE NATURALISTE PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES

parking des thermes bagnols les bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 15:30:00

fin : 2026-06-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Vous rêvez de pouvoir ramasser vos propres salades sauvages et vous préparer des infusions ou remèdes pour l’année ? Grégory Chamming’s vous amène découvrir quelques plantes qui se mangent et qui nous font du bien les vendredis de 15h30 à 18h.

Tarif 15€/adulte, 10€/enfant (de 7 à 12 ans) et gratuit pour les de 7 ans. Sur réservation 06 16 99 65 90

Tarif 15€/adulte, 10€/enfant (de 7 à 12 ans) et gratuit pour les de 7 ans. .

parking des thermes bagnols les bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90

English :

Do you dream of being able to pick your own wild salads and make your own infusions or remedies for the year? On Fridays from 3:30 to 6pm, Gregory Chamming’s will show you some of the plants that can be eaten and are good for you.

Price: 15/adult, 10/child (7-12 years) and free for children under 7. Reservations required: 06 16 99 65 90

