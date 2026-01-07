BALADE NATURALISTE PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES parking des thermes Mont Lozère et Goulet
BALADE NATURALISTE PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES parking des thermes Mont Lozère et Goulet vendredi 3 avril 2026.
BALADE NATURALISTE PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES
parking des thermes bagnols les bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 15:30:00
fin : 2026-06-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
Vous rêvez de pouvoir ramasser vos propres salades sauvages et vous préparer des infusions ou remèdes pour l’année ? Grégory Chamming’s vous amène découvrir quelques plantes qui se mangent et qui nous font du bien les vendredis de 15h30 à 18h.
Tarif 15€/adulte, 10€/enfant (de 7 à 12 ans) et gratuit pour les de 7 ans. Sur réservation 06 16 99 65 90
Vous rêvez de pouvoir ramasser vos propres salades sauvages et vous préparer des infusions ou remèdes pour l’année ? Grégory Chamming’s vous amène découvrir quelques plantes qui se mangent et qui nous font du bien les vendredis de 15h30 à 18h.
Sur réservation 06 16 99 65 90
Tarif 15€/adulte, 10€/enfant (de 7 à 12 ans) et gratuit pour les de 7 ans. .
parking des thermes bagnols les bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you dream of being able to pick your own wild salads and make your own infusions or remedies for the year? On Fridays from 3:30 to 6pm, Gregory Chamming’s will show you some of the plants that can be eaten and are good for you.
Price: 15/adult, 10/child (7-12 years) and free for children under 7. Reservations required: 06 16 99 65 90
L’événement BALADE NATURALISTE PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-01-07 par 48-OT Mont Lozere