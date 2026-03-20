SÉANCE SOPHROLOGIE Salle Jean Castan Mont Lozère et Goulet
SÉANCE SOPHROLOGIE Salle Jean Castan Mont Lozère et Goulet vendredi 17 avril 2026.
SÉANCE SOPHROLOGIE
Salle Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 20 – 20 – 50 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-17 2026-05-01 2026-05-15 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-09-04 2026-09-18 2026-10-02 2026-10-16 2026-10-30 2026-11-13
La station thermale propose des séances de sophrologie animées par Magali Garreau une séance collective de 14h à 15h15 (20 €) ainsi que des séances individuelles d’1 heure à partir de 15h30 (50 €).
Inscription obligatoire auprès des thermes.
La station thermale propose des séances de sophrologie animées par Magali Garreau une séance collective de 14h à 15h15 (20 €) ainsi que des séances individuelles d’1 heure à partir de 15h30 (50 €).
Inscription obligatoire auprès des thermes. .
Salle Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 spa@france48.com
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English :
The spa offers sophrology sessions led by Magali Garreau: a group session from 2 to 3:15 pm (20?) and 1-hour individual sessions from 3:30 pm (50?).
Registration required at the spa.
L’événement SÉANCE SOPHROLOGIE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT Mont Lozere