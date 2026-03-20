SÉANCE SOPHROLOGIE Salle Jean Castan Mont Lozère et Goulet

SÉANCE SOPHROLOGIE

Salle Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 20 – 20 – 50 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-01 2026-05-15 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-09-04 2026-09-18 2026-10-02 2026-10-16 2026-10-30 2026-11-13

La station thermale propose des séances de sophrologie animées par Magali Garreau une séance collective de 14h à 15h15 (20 €) ainsi que des séances individuelles d’1 heure à partir de 15h30 (50 €).

Inscription obligatoire auprès des thermes.

La station thermale propose des séances de sophrologie animées par Magali Garreau une séance collective de 14h à 15h15 (20 €) ainsi que des séances individuelles d’1 heure à partir de 15h30 (50 €).

Inscription obligatoire auprès des thermes. .

Salle Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 spa@france48.com

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English :

The spa offers sophrology sessions led by Magali Garreau: a group session from 2 to 3:15 pm (20?) and 1-hour individual sessions from 3:30 pm (50?).

Registration required at the spa.

L’événement SÉANCE SOPHROLOGIE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT Mont Lozere