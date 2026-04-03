Mont Lozère et Goulet

CINECO COMPOSTELLE

Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Projection du film Compostelle de Yann SAMUELL. Durée 1h54min Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)

Projection du film Grand ciel Tann Samuell

Durée 01h54min Genre Comédie Drame Origine France (VF)

Synopsis:

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

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English :

Screening of Compostelle by Yann SAMUELL. Running time: 1hr 54min Genre: Comedy Drama Origin: France (VF)

L’événement CINECO COMPOSTELLE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere