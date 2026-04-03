CINECO COMPOSTELLE Mont Lozère et Goulet
CINECO COMPOSTELLE Mont Lozère et Goulet lundi 10 août 2026.
Mont Lozère et Goulet
CINECO COMPOSTELLE
Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Projection du film Compostelle de Yann SAMUELL. Durée 1h54min Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)
Projection du film Grand ciel Tann Samuell
Durée 01h54min Genre Comédie Drame Origine France (VF)
Synopsis:
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .
Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of Compostelle by Yann SAMUELL. Running time: 1hr 54min Genre: Comedy Drama Origin: France (VF)
L’événement CINECO COMPOSTELLE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- SÉANCE SOPHROLOGIE Station thermale Mont Lozère et Goulet 12 juin 2026
- BALADE NATURALISTE PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES parking des thermes Mont Lozère et Goulet 12 juin 2026
- THÉ DANSANT Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet 14 juin 2026
- ATELIER DU DOS Station thermale Mont Lozère et Goulet 17 juin 2026
- ATELIER D’ÉQUILIBRE Station thermale Mont Lozère et Goulet 17 juin 2026