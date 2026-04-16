WEEK-END RECONNEXION À SOI Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet
WEEK-END RECONNEXION À SOI Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet vendredi 8 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
WEEK-END RECONNEXION À SOI
Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 280 – 280 – 280 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-07-24 2026-08-21 2026-10-09 2026-11-20
Ce week-end est une invitation à ralentir, écouter et accueillir ce qui se passera. Venez avec curiosité,
ouverture et laissez-vous surprendre. Au travers de différentes pratiques nous évolueront vers votre fort intérieur pour tenter de résoudre vos problématiques personnelles à l’aide de l’intention que vous aurez formulée .
Tarif 280 € par personne logement compris avec atelier.
Ce week-end est une invitation à ralentir, écouter et accueillir ce qui se passera. Venez avec curiosité,
ouverture et laissez-vous surprendre. Au travers de différentes pratiques nous évolueront vers votre fort intérieur pour tenter de résoudre vos problématiques personnelles à l’aide de l’intention que vous aurez formulée au début de ce week-end.
Tarif 280 € par personne logement compris avec atelier, collation offerte pendant la journée. .
Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 41 25 29 reversat.therapies@gmail.com
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English :
This weekend is an invitation to slow down, listen and welcome what happens. Come with curiosity,
and let yourself be surprised. Through a variety of practices, we’ll move towards your inner fort and try to resolve your personal issues with the help of the intention you’ve formulated.
Price: 280? per person, including accommodation and workshop.
L’événement WEEK-END RECONNEXION À SOI Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere
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