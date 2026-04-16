WEEK-END RECONNEXION À SOI Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

WEEK-END RECONNEXION À SOI

Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 280 – 280 – 280 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-07-24 2026-08-21 2026-10-09 2026-11-20

Ce week-end est une invitation à ralentir, écouter et accueillir ce qui se passera. Venez avec curiosité,

ouverture et laissez-vous surprendre. Au travers de différentes pratiques nous évolueront vers votre fort intérieur pour tenter de résoudre vos problématiques personnelles à l’aide de l’intention que vous aurez formulée .

Tarif 280 € par personne logement compris avec atelier.

Ce week-end est une invitation à ralentir, écouter et accueillir ce qui se passera. Venez avec curiosité,

ouverture et laissez-vous surprendre. Au travers de différentes pratiques nous évolueront vers votre fort intérieur pour tenter de résoudre vos problématiques personnelles à l’aide de l’intention que vous aurez formulée au début de ce week-end.

Tarif 280 € par personne logement compris avec atelier, collation offerte pendant la journée. .

Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 41 25 29 reversat.therapies@gmail.com

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English :

This weekend is an invitation to slow down, listen and welcome what happens. Come with curiosity,

and let yourself be surprised. Through a variety of practices, we’ll move towards your inner fort and try to resolve your personal issues with the help of the intention you’ve formulated.

Price: 280? per person, including accommodation and workshop.

L’événement WEEK-END RECONNEXION À SOI Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere