Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

TRIO LES PASSAGÈRES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert du trio Les Passagères à l’église de Belvezet

Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert du trio Les Passagères

Au programme

Ohi, che bel aria !

Alfonso di Liguri, Fermarono i cieli

Alessandro Scarlatti, Toccata 4

Antonio Vivaldi, Quel Passagier son io

Marco Marazzoli, Chi soffre speri

Francesco Maria Veracini, Sonata sesta

Antonio Vivaldi, All’ombra di sospetto

Arcangelo Corelli, Sonata op.5 n°4

Georg Friedrich Haendel, Sono liete

Traditionnel, Ohi che bel aria

Bernardo Pasquini, Tastada per lo scozzese

Bernardo Pasquini, Variationi per il Paggio tedesco

Girolamo Frescobaldi, Begli occhi

Traditionnel, Villanella di Cenerentola

LES PASSAGÈRES, LE TRIO

Guillemette BEAURY, soprano •

Léa GRENET, flûtes à bec • Adèle

GORNET, clavecin

En partenariat avec Le clocher SaintJean-Baptiste

L’ÉGLISE DE BELVEZET

Jusqu’à la Révolution, Belvezet, qui dépend de la paroisse de Chasseradès, dispose d’une chapelle médiévale dédiée à sainte Catherine. Une église est ensuite construite en 1828 portant la dédicace à saint Jean-Baptiste. Cette église, très délabrée, est démolie pour laisser place à l’église actuelle construite en 1898-1899 et réceptionnée en 1900. Signée par l’architecte diocésain l’abbé Victor-Onésime Laurens, elle suit un plan extrêmement simple. La construction de son clocher carré ménagé sur la première travée de la nef est réalisée quelques années plus tard et n’est pas sans rappeler les églises de Badaroux ou encore de Chastel-Nouvel. Enfin, l’église et son clocher ont bénéficié d’une consolidation et d’une restauration en 2024. .

Mont Lozère et Goulet 48170 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38

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English :

As part of the music festival organized by the Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan, and Mont Lozère: a concert by the trio Les Passagères at the church in Belvezet

L’événement TRIO LES PASSAGÈRES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT Mont Lozere