TRIO LES PASSAGÈRES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Mont Lozère et Goulet
vendredi 24 juillet 2026 · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
TRIO LES PASSAGÈRES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert du trio Les Passagères à l’église de Belvezet
Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert du trio Les Passagères
Au programme
Ohi, che bel aria !
Alfonso di Liguri, Fermarono i cieli
Alessandro Scarlatti, Toccata 4
Antonio Vivaldi, Quel Passagier son io
Marco Marazzoli, Chi soffre speri
Francesco Maria Veracini, Sonata sesta
Antonio Vivaldi, All’ombra di sospetto
Arcangelo Corelli, Sonata op.5 n°4
Georg Friedrich Haendel, Sono liete
Traditionnel, Ohi che bel aria
Bernardo Pasquini, Tastada per lo scozzese
Bernardo Pasquini, Variationi per il Paggio tedesco
Girolamo Frescobaldi, Begli occhi
Traditionnel, Villanella di Cenerentola
LES PASSAGÈRES, LE TRIO
Guillemette BEAURY, soprano •
Léa GRENET, flûtes à bec • Adèle
GORNET, clavecin
En partenariat avec Le clocher SaintJean-Baptiste
L’ÉGLISE DE BELVEZET
Jusqu’à la Révolution, Belvezet, qui dépend de la paroisse de Chasseradès, dispose d’une chapelle médiévale dédiée à sainte Catherine. Une église est ensuite construite en 1828 portant la dédicace à saint Jean-Baptiste. Cette église, très délabrée, est démolie pour laisser place à l’église actuelle construite en 1898-1899 et réceptionnée en 1900. Signée par l’architecte diocésain l’abbé Victor-Onésime Laurens, elle suit un plan extrêmement simple. La construction de son clocher carré ménagé sur la première travée de la nef est réalisée quelques années plus tard et n’est pas sans rappeler les églises de Badaroux ou encore de Chastel-Nouvel. Enfin, l’église et son clocher ont bénéficié d’une consolidation et d’une restauration en 2024. .
Mont Lozère et Goulet 48170 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38
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English :
As part of the music festival organized by the Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan, and Mont Lozère: a concert by the trio Les Passagères at the church in Belvezet
L’événement TRIO LES PASSAGÈRES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT Mont Lozere
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