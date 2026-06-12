LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE BALADE AU PLUS PRES DES ETOILES Mont Lozère et Goulet jeudi 9 juillet 2026.

Mont Lozère et Goulet

LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE BALADE AU PLUS PRES DES ETOILES

Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

La Station du Mont Lozère et Astrolab proposent la découverte de l’astronomie, au sein d’une réserve internationale de ciel étoilé.

Tous les jeudis soirs de 21h30 à minuit du 9 juillet au 27 août

Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com

Places limitées

Gratuit Accueil tous les jours de 9h à 18h

La Station du Mont Lozère et Astrolab proposent la découverte de l’astronomie, au sein d’une réserve internationale de ciel étoilé.

Tous les jeudis soirs de 21h30 à minuit du 9 juillet au 27 août

Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com

Places limitées

Gratuit Accueil tous les jours de 9h à 18h .

Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 65 75 10 05 montlo@france48.com

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English :

The Station du Mont Lozère and Astrolab invite you to discover astronomy in the heart of an international dark sky reserve.

Every Thursday evening from 9.30pm to midnight July 9 to August 27

Reservations essential on 07 65 75 10 05 or montlo@france48.com

Limited seating

Free Open daily from 9am to 6pm

L’événement LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE BALADE AU PLUS PRES DES ETOILES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere