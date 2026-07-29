NOCTURNES AUX THERMES DE BAGNOLS Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet
vendredi 31 juillet 2026 · Bagnols-les-Bains · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
NOCTURNES AUX THERMES DE BAGNOLS
Bagnols-les-Bains 2 Avenue des thermes Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:15:00
fin : 2026-08-14 21:45:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-14
Vos soirées d’été au Spa thermal de Bagnols-les-Bains ! Profitez de nocturnes dédiées à la détente avec sauna, hammam, fontaine à glace, spa, jacuzzi, vaporium ou encore piscine extérieure !
Rendez-vous cet été, les vendredis 17 & 31 juillet et le 14 août, de 19h15 à 21h45 pour seulement 20€ !
Renseignements et inscriptions au 04 48 21 03 49
Vos soirées d’été au Spa thermal de Bagnols-les-Bains ! Profitez de nocturnes dédiées à la détente avec sauna, hammam, fontaine à glace, spa, jacuzzi, vaporium ou encore piscine extérieure !
Rendez-vous cet été, les vendredis 17 & 31 juillet et le 14 août, de 19h15 à 21h45 pour seulement 20€ !
Renseignements et inscriptions au 04 48 21 03 49 .
Bagnols-les-Bains 2 Avenue des thermes Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 spa@france48.com
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English :
Enjoy your summer evenings at the Bagnols-les-Bains Thermal Spa! Enjoy evening sessions dedicated to relaxation with a sauna, steam room, ice fountain, spa, jacuzzi, vaporium, and even an outdoor pool!
Join us this summer on Fridays, July 17 and 31, and August 14, from 7:15 p.m. to 9:45 p.m. for just 20!
For more information and to register, call 04 48 21 03 49
L’événement NOCTURNES AUX THERMES DE BAGNOLS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-OT Mont Lozere
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