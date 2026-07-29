NOCTURNES AUX THERMES DE BAGNOLS Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

NOCTURNES AUX THERMES DE BAGNOLS

Bagnols-les-Bains 2 Avenue des thermes Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:15:00

fin : 2026-08-14 21:45:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-14

Vos soirées d’été au Spa thermal de Bagnols-les-Bains ! Profitez de nocturnes dédiées à la détente avec sauna, hammam, fontaine à glace, spa, jacuzzi, vaporium ou encore piscine extérieure !

Rendez-vous cet été, les vendredis 17 & 31 juillet et le 14 août, de 19h15 à 21h45 pour seulement 20€ !

Renseignements et inscriptions au 04 48 21 03 49

Vos soirées d’été au Spa thermal de Bagnols-les-Bains ! Profitez de nocturnes dédiées à la détente avec sauna, hammam, fontaine à glace, spa, jacuzzi, vaporium ou encore piscine extérieure !

Rendez-vous cet été, les vendredis 17 & 31 juillet et le 14 août, de 19h15 à 21h45 pour seulement 20€ !

Renseignements et inscriptions au 04 48 21 03 49 .

Bagnols-les-Bains 2 Avenue des thermes Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 spa@france48.com

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English :

Enjoy your summer evenings at the Bagnols-les-Bains Thermal Spa! Enjoy evening sessions dedicated to relaxation with a sauna, steam room, ice fountain, spa, jacuzzi, vaporium, and even an outdoor pool!

Join us this summer on Fridays, July 17 and 31, and August 14, from 7:15 p.m. to 9:45 p.m. for just 20!

For more information and to register, call 04 48 21 03 49

L’événement NOCTURNES AUX THERMES DE BAGNOLS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-OT Mont Lozere