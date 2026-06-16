SOIRÉE CONTES Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet
SOIRÉE CONTES Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet jeudi 2 juillet 2026.
Mont Lozère et Goulet
SOIRÉE CONTES
Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 19:30:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-30 2026-08-27
Chantal l’Octobalaize conte et raconte aux jeunes et au moins jeunes…..comme elle, des contes d’ici et des contes d’ailleurs, des contes d’autrefois et des contes d’aujourd’hui.
Entre chaque conte, elle raconte des anecdotes et des savoirs amusants que l’on apprend rarement à l’école.
Participation libre.
Chantal l’Octobalaize conte et raconte aux jeunes et au moins jeunes…..comme elle, des contes d’ici et des contes d’ailleurs, des contes d’autrefois et des contes d’aujourd’hui.
Entre chaque conte, elle raconte des anecdotes et des savoirs amusants que l’on apprend rarement à l’école.
Participation libre. .
Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
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English :
Chantal l’Octobalaize tells tales to young and old alike….., tales from here and there, from the past and the present.
Between each tale, she recounts anecdotes and amusing tidbits of knowledge that we rarely learn at school.
Free admission.
L’événement SOIRÉE CONTES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT Mont Lozere
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