3ÈME MONTÉE HISTORIQUE DE LA HAUTE VALLÉE D’OLT place du marché Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

3ÈME MONTÉE HISTORIQUE DE LA HAUTE VALLÉE D’OLT

place du marché Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 5 – 5 – 22 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vous avez le vieux vélo de papi Marcel ou tantine Huguette dans la Grange ? Alors c’est le moment de le dépoussiérer !

RDV à 9h30 place du marché à Bagnols-les-Bains| Parcours 16 km, 270m de dénivelé positif

Deux formules La montée (café, croissant, bière) 5€ ou Tarif préférentiel pour la formule montée + repas du Comité des fêtes.

Inscription obligatoire avant le 10 août I

Sortez le vieux vélo de papi Marcel ou tantine Huguette de la Grange , on vous donne rendez-vous samedi 15 août pour la pour la 3ème montée historique de la haute vallée d’Olt en partenariat avec le comité des fêtes du Bleymard .

Départ 9h30 place du marché à Bagnols-les-Bains| Parcours 16 km, 270m de dénivelé positif

Parcours Bagnols-les-Bains Le Bleymard via Mas d’Orcières I Pause café + croissant après le tunnel de St Julien du Tournel | Une bière à l’arrivée au Bleymard

Règlement tenue + vélo acier d’avant 1990

La montée (café, croissant, bière) 5€ I Tarif préférentiel pour la formule montée + repas du Comité des fêtes.

Convivialité et bonne humeur garantie. Inscription obligatoire avant le 10 août .

place du marché Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 14 02 95 44 lacalade@etik.com

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English :

Do you have Grandpa Marcel’s or Aunt Huguette’s old bike sitting in the barn? Then now’s the time to dust it off!

Meet at 9:30 a.m. at the market square in Bagnols-les-Bains | 16 km route, 270 m of elevation gain

Two options: The climb (coffee, croissant, beer): 5? or a special rate for the climb option + a meal provided by the Festival Committee.

Registration required by August 10 I

L’événement 3ÈME MONTÉE HISTORIQUE DE LA HAUTE VALLÉE D’OLT Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere