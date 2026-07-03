3ÈME MONTÉE HISTORIQUE DE LA HAUTE VALLÉE D’OLT place du marché Mont Lozère et Goulet
samedi 15 août 2026 · place du marché · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
3ÈME MONTÉE HISTORIQUE DE LA HAUTE VALLÉE D’OLT
place du marché Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 5 – 5 – 22 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Vous avez le vieux vélo de papi Marcel ou tantine Huguette dans la Grange ? Alors c’est le moment de le dépoussiérer !
RDV à 9h30 place du marché à Bagnols-les-Bains| Parcours 16 km, 270m de dénivelé positif
Deux formules La montée (café, croissant, bière) 5€ ou Tarif préférentiel pour la formule montée + repas du Comité des fêtes.
Inscription obligatoire avant le 10 août I
Sortez le vieux vélo de papi Marcel ou tantine Huguette de la Grange , on vous donne rendez-vous samedi 15 août pour la pour la 3ème montée historique de la haute vallée d’Olt en partenariat avec le comité des fêtes du Bleymard .
Départ 9h30 place du marché à Bagnols-les-Bains| Parcours 16 km, 270m de dénivelé positif
Parcours Bagnols-les-Bains Le Bleymard via Mas d’Orcières I Pause café + croissant après le tunnel de St Julien du Tournel | Une bière à l’arrivée au Bleymard
Règlement tenue + vélo acier d’avant 1990
La montée (café, croissant, bière) 5€ I Tarif préférentiel pour la formule montée + repas du Comité des fêtes.
Convivialité et bonne humeur garantie. Inscription obligatoire avant le 10 août .
place du marché Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 14 02 95 44 lacalade@etik.com
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English :
Do you have Grandpa Marcel’s or Aunt Huguette’s old bike sitting in the barn? Then now’s the time to dust it off!
Meet at 9:30 a.m. at the market square in Bagnols-les-Bains | 16 km route, 270 m of elevation gain
Two options: The climb (coffee, croissant, beer): 5? or a special rate for the climb option + a meal provided by the Festival Committee.
Registration required by August 10 I
L’événement 3ÈME MONTÉE HISTORIQUE DE LA HAUTE VALLÉE D’OLT Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere
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