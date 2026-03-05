FÊTE DU BLEYMARD Stade de foot Mont Lozère et Goulet
FÊTE DU BLEYMARD Stade de foot Mont Lozère et Goulet vendredi 14 août 2026.
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
2026-08-14
Fête du village organisée par le comité des fêtes du Bleymard, les 14 et 15 août 2026 !
Buvette, snack, crêpes, jeux pour enfants, structures gonflables
Détail du programme à venir.
Stade de foot Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 61 85 52
English :
Fête du village organized by the Comité des fêtes du Bleymard, August 14 and 15, 2026!
Refreshment bar, snack bar, crêpes, children’s games, inflatable structures..
Program details to follow.
