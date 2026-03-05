FÊTE DU BLEYMARD Stade de foot Mont Lozère et Goulet

FÊTE DU BLEYMARD

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

2026-08-14

Fête du village organisée par le comité des fêtes du Bleymard, les 14 et 15 août 2026 !

Buvette, snack, crêpes, jeux pour enfants, structures gonflables

Détail du programme à venir.

Stade de foot Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

English :

Fête du village organized by the Comité des fêtes du Bleymard, August 14 and 15, 2026!

Refreshment bar, snack bar, crêpes, children’s games, inflatable structures..

Program details to follow.

L’événement FÊTE DU BLEYMARD Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-03 par 48-OT Mont Lozere