SOIRÉE SPECTACLES LE GRAND MISTÈRE Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet
mercredi 29 juillet 2026 · Théâtre O(L)tto Ladusch · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
SOIRÉE SPECTACLES LE GRAND MISTÈRE
Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
La compagnie Espère un peu revient avec son spectacle Le Grand Mistère, accessible dès le jeune public !
Au programme
17h30 Atelier chorégraphique, dès 3 ans / 30 min
18h Une histoire de paradis Conte musical, de Isaac B. Singer. Dès 3 ans / 30 min
19h Les Funérailles d’Hiver Vaudeville métaphysique, de Hanokh Levin. Tout Public // 1h45
Atelier et Spectacles à prix libre
La compagnie Espère un peu revient mardi 29 juillet au théâtre de Bagnols-les-Bains, avec son spectacle Le Grand Mistère, accessible dès le jeune public !
Au programme
17h30 Atelier chorégraphique, dès 3 ans / 30 min
La Cie Espère un peu propose en amont des spectacles un atelier d’initiation chorégraphique pour petit.e.s et grand.e.s,
18h Une histoire de paradis Conte musical, de Isaac B. Singer. Dès 3 ans / 30 min
Atzel a 15 ans. Depuis son enfance il est bercé par les histoires d’étoiles de Mme Fuxx , sa voisine sorcière, spécialiste des astres.
19h Les Funérailles d’Hiver Vaudeville métaphysique, de Hanokh Levin. Tout Public / 1h45
À la veille d’un mariage, l’annonce du décès d’Altè vient tout compliquer. Bien décidé à réunir sa famille pour les funérailles de sa mère, un Latshek Bobitshek se heurte à des proches prêts à tout pour ne pas gâcher la fête.
Atelier et Spectacles à prix libre I Buvette sur place .
Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 47 67 10 88 contact@festivaldolt.org
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English :
The Espère un peu theater company is back with its show: *Le Grand Mystère*, suitable for young audiences!
On the program:
5:30 p.m.: Dance workshop, ages 3 and up / 30 min
6:00 PM: *A Story of Paradise?* A musical tale by Isaac B. Singer. Ages 3 and up / 30 min
7:00 PM: *Winter Funerals*? A metaphysical vaudeville by Hanokh Levin. For all ages // 1 hour 45 minutes
Workshop and Shows: Pay what you can
L’événement SOIRÉE SPECTACLES LE GRAND MISTÈRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere
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