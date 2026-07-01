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AGENDA · Mont Lozère et Goulet

SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI Office de tourisme, avenue de la gare Mont Lozère et Goulet

mardi 21 juillet 2026 · Office de tourisme, avenue de la gare · Mont Lozère et Goulet

SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI Office de tourisme, avenue de la gare Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Office de tourisme, avenue de la gare
Adresse
Bagnols-les-Bains
Ville
48190 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI

Office de tourisme, avenue de la gare Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Danièle Massardi fera une séance dédicace de ses deux livres La vie jusqu’à la dernière goutte & Léontine, mardi 21 juillet de 16h à 18h, à l’office de tourisme de Bagnols-les-Bains. N’hésitez pas à venir la rencontrer, échanger avec elle de ses deux histoires de vie, histoires de femmes, de douleur, de courage.
Danièle Massardi fera une séance dédicace de ses deux livres La vie jusqu’à la dernière goutte & Léontine, mardi 21 juillet de 16h à 18h, à l’office de tourisme de Bagnols-les-Bains. N’hésitez pas à venir la rencontrer, échanger avec elle de ses deux histoires de vie, histoires de femmes, de douleur, de courage.   .

Office de tourisme, avenue de la gare Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 

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English :

Danièle Massardi will hold a book signing for her two books—*La vie jusqu’à la dernière goutte* and *Léontine*—on Tuesday, July 21, from 4:00 p.m. to 6:00 p.m., at the Bagnols-les-Bains Tourist Office. Please feel free to come meet her and talk with her about her two stories—stories of life, of women, of pain, and of courage.

L’événement SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT Mont Lozere

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