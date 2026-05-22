COLO THÉÂTRE Mont Lozère et Goulet
COLO THÉÂTRE Mont Lozère et Goulet mardi 21 juillet 2026.
Mont Lozère et Goulet
COLO THÉÂTRE
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-21
L’association La Paillasse organise un séjour d’été théâtre pour les jeunes en Lozère
– du 21 au 31 Juillet, pour les adolescents (11-17ans) RANDO, CAMPING, THEATRE, SPECTACLE DE RUE en ITINÉRANCE. Le départ se fera au Bleymard et terminera au Festiv’Allier à Langogne
Pour favoriser leur créativité, l’épanouissement par la pratique du théâtre et de la création.
Tarif 600€ Ado 400€ Enfant
L’association La Paillasse organise un séjour d’été théâtre pour les jeunes en Lozère
– du 21 au 31 Juillet, pour les adolescents (11-17ans) RANDO, CAMPING, THEATRE, SPECTACLE DE RUE en ITINÉRANCE. Le départ se fera au Bleymard et terminera au Festiv’Allier à Langogne
Pour favoriser leur créativité, l’épanouissement et le bien être par la pratique du théâtre et de la création.
Notre séjour est labellisé VACAF.
Tarif 600€ Ado 400€ Enfant. .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com
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English :
The association La Paillasse is organizing a summer theater trip for young people in Lozère:
– from July 21 to 31, for teenagers (aged 11-17): HIKING, CAMPING, THEATRE, STREET SHOW in ITINERANCE. Departure from Le Bleymard, ending at the Festiv’Allier in Langogne
To encourage creativity and self-fulfillment through the practice of theater and creation.
Price: 600? Teen 400? Children
L’événement COLO THÉÂTRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT Mont Lozere
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