Mont Lozère et Goulet

COLO THÉÂTRE

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-21

L’association La Paillasse organise un séjour d’été théâtre pour les jeunes en Lozère

– du 21 au 31 Juillet, pour les adolescents (11-17ans) RANDO, CAMPING, THEATRE, SPECTACLE DE RUE en ITINÉRANCE. Le départ se fera au Bleymard et terminera au Festiv’Allier à Langogne

Pour favoriser leur créativité, l’épanouissement par la pratique du théâtre et de la création.

Tarif 600€ Ado 400€ Enfant

L’association La Paillasse organise un séjour d’été théâtre pour les jeunes en Lozère

– du 21 au 31 Juillet, pour les adolescents (11-17ans) RANDO, CAMPING, THEATRE, SPECTACLE DE RUE en ITINÉRANCE. Le départ se fera au Bleymard et terminera au Festiv’Allier à Langogne

Pour favoriser leur créativité, l’épanouissement et le bien être par la pratique du théâtre et de la création.

Notre séjour est labellisé VACAF.

Tarif 600€ Ado 400€ Enfant. .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com

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English :

The association La Paillasse is organizing a summer theater trip for young people in Lozère:

– from July 21 to 31, for teenagers (aged 11-17): HIKING, CAMPING, THEATRE, STREET SHOW in ITINERANCE. Departure from Le Bleymard, ending at the Festiv’Allier in Langogne

To encourage creativity and self-fulfillment through the practice of theater and creation.

Price: 600? Teen 400? Children

L’événement COLO THÉÂTRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT Mont Lozere