Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

ENSEMBLE MUSICAL LES PASSAGERES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert de l’ensemble Les passagères. Musique baroque

En partenariat avec le clocher de Saint Jean Baptiste

Rdv à l’église de Belvezet le 27 Juillet à 20h30

Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert de l’ensemble Les passagères. Musique baroque

En partenariat avec le clocher de Saint Jean Baptiste

Rdv à l’église de Belvezet le 27 Juillet à 20h30 .

Mont Lozère et Goulet 48170 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38

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English :

As part of the music festival organized by the Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan, and Mont Lozère: a concert by the ensemble Les Passagères. Baroque music

In partnership with the Saint Jean Baptiste bell tower

Meet at the Belvezet church on July 27 at 8:30 p.m.

L’événement ENSEMBLE MUSICAL LES PASSAGERES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-OT Mont Lozere