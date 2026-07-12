UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mont Lozère et Goulet

ENSEMBLE MUSICAL LES PASSAGERES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Mont Lozère et Goulet

lundi 27 juillet 2026 · Mont Lozère et Goulet

ENSEMBLE MUSICAL LES PASSAGERES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
48170 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Participation libre

Mont Lozère et Goulet

ENSEMBLE MUSICAL LES PASSAGERES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:30:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert de l’ensemble Les passagères. Musique baroque
En partenariat avec le clocher de Saint Jean Baptiste
Rdv à l’église de Belvezet le 27 Juillet à 20h30
Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert de l’ensemble Les passagères. Musique baroque
En partenariat avec le clocher de Saint Jean Baptiste
Rdv à l’église de Belvezet le 27 Juillet à 20h30   .

Mont Lozère et Goulet 48170 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the music festival organized by the Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan, and Mont Lozère: a concert by the ensemble Les Passagères. Baroque music
In partnership with the Saint Jean Baptiste bell tower
Meet at the Belvezet church on July 27 at 8:30 p.m.

L’événement ENSEMBLE MUSICAL LES PASSAGERES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-OT Mont Lozere

À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)