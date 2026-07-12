ENSEMBLE MUSICAL LES PASSAGERES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Mont Lozère et Goulet
lundi 27 juillet 2026 · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
ENSEMBLE MUSICAL LES PASSAGERES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert de l’ensemble Les passagères. Musique baroque
En partenariat avec le clocher de Saint Jean Baptiste
Rdv à l’église de Belvezet le 27 Juillet à 20h30
Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert de l’ensemble Les passagères. Musique baroque
En partenariat avec le clocher de Saint Jean Baptiste
Rdv à l’église de Belvezet le 27 Juillet à 20h30 .
Mont Lozère et Goulet 48170 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38
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English :
As part of the music festival organized by the Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan, and Mont Lozère: a concert by the ensemble Les Passagères. Baroque music
In partnership with the Saint Jean Baptiste bell tower
Meet at the Belvezet church on July 27 at 8:30 p.m.
L’événement ENSEMBLE MUSICAL LES PASSAGERES DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-OT Mont Lozere
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