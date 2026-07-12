Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

LES NOCTURNES DU MERCREDI

Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12

Ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir, dans une ambiance chaleureuse, un village du Pays d’art et d’histoire. En compagnie d’une guide et des habitants, et à la lueur des lampions, on discute, on papote, on partage de grandes et petites histoires et surtout on continue d’écrire ensemble la suite du récit!

Bagnols les bains rdv sur le parking des Thermes à 20h30 le 15 Juillet

Ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir, dans une ambiance chaleureuse, un village du Pays d’art et d’histoire. En compagnie d’une guide et des habitants, et à la lueur des lampions, on discute, on papote, on partage de grandes et petites histoires et surtout on continue d’écrire ensemble la suite du récit!

Bagnols les bains rdv sur le parking des Thermes à 20h30 le 15 Juillet .

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38

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English :

These events offer a chance to discover or rediscover, in a warm and welcoming atmosphere, a village in the “Land of Art and History.” Accompanied by a guide and local residents, and by the light of lanterns, we chat, we talk, we share stories big and small, and above all, we continue to write the next chapter of the story together!

Bagnols-les-Bains: Meet at the Thermes parking lot at 8:30 p.m. on July 15

L’événement LES NOCTURNES DU MERCREDI Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-OT Mont Lozere