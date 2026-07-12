LES NOCTURNES DU MERCREDI Mont Lozère et Goulet
mercredi 15 juillet 2026 · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
LES NOCTURNES DU MERCREDI
Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12
Ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir, dans une ambiance chaleureuse, un village du Pays d’art et d’histoire. En compagnie d’une guide et des habitants, et à la lueur des lampions, on discute, on papote, on partage de grandes et petites histoires et surtout on continue d’écrire ensemble la suite du récit!
Bagnols les bains rdv sur le parking des Thermes à 20h30 le 15 Juillet
Ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir, dans une ambiance chaleureuse, un village du Pays d’art et d’histoire. En compagnie d’une guide et des habitants, et à la lueur des lampions, on discute, on papote, on partage de grandes et petites histoires et surtout on continue d’écrire ensemble la suite du récit!
Bagnols les bains rdv sur le parking des Thermes à 20h30 le 15 Juillet .
Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
These events offer a chance to discover or rediscover, in a warm and welcoming atmosphere, a village in the “Land of Art and History.” Accompanied by a guide and local residents, and by the light of lanterns, we chat, we talk, we share stories big and small, and above all, we continue to write the next chapter of the story together!
Bagnols-les-Bains: Meet at the Thermes parking lot at 8:30 p.m. on July 15
L’événement LES NOCTURNES DU MERCREDI Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- EXPOSITION DE PEINTURE/VIDE GRENIER Salle communale Mont Lozère et Goulet 12 juillet 2026
- CINECO C’EST QUOI L’AMOUR? Mont Lozère et Goulet 13 juillet 2026
- LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE BIATHLON D’ETE Mont Lozère et Goulet 14 juillet 2026
- COCHON GRILLÉ stade de foot Mont Lozère et Goulet 14 juillet 2026
- LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE JEUX EN BOIS XXL Mont Lozère et Goulet 15 juillet 2026