CINECO C’EST QUOI L’AMOUR? Mont Lozère et Goulet
CINECO C’EST QUOI L’AMOUR? Mont Lozère et Goulet lundi 13 juillet 2026.
Mont Lozère et Goulet
CINECO C’EST QUOI L’AMOUR?
Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Projection du film C’est quoi l’amour de Fabien GORGEAT. Durée 1h47min Genre Comédie/ Origine France (VF)
Projection du film C’est quoi l’amour de Fabien GORGEAT
Durée 1h47min Genre Comédie/ Origine France (VF)
Mention Tout Public
Avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem
Synopsis
Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée. .
Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41
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English :
Screening of C’est quoi l’amour by Fabien GORGEAT. Running time: 1h47min Genre: Comedy Origin: France (VF)
L’événement CINECO C’EST QUOI L’AMOUR? Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere
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