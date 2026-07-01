EXPOSITION DE PEINTURE CHRISTIAN LACCA Office de tourisme Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

EXPOSITION DE PEINTURE CHRISTIAN LACCA

Office de tourisme Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-08-14 18:30:00

Date(s) :

2026-07-27

LDu 27 juillet au 14 août, l’office de tourisme de Bagnols-les-Bains accueille une exposition de peintures de Christian LACAS.

Entre la Savoie où il est né et a travaillé, et la Lozère, lieu d’origine de sa famille où il a pris sa retraite, il a arpenté la diversité des paysages pour les fixer sur la toile ou le papier.

Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et le jeudi de 10h à 12h30.

Du 27 juillet au 14 août, l’office de tourisme de Bagnols-les-Bains accueille une exposition de peintures de Christian LACAS.

Entre la Savoie où il est né et a travaillé, et la Lozère, lieu d’origine de sa famille où il a pris sa retraite, il a arpenté la diversité des paysages pour les fixer sur la toile ou le papier. Se définissant comme peintre figuratif autodidacte , il a obtenu de nombreux prix venant récompenser son talent (juillet 2025, 1er prix peintres dans ma ville à Florac-Trois-Rivières). .

Office de tourisme Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

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English :

From July 27 to August 14, the Bagnols-les-Bains Tourist Office is hosting an exhibition of paintings by Christian LACAS.

Between Savoie, where he was born and worked, and Lozère, his family’s place of origin where he retired, he explored the diversity of the landscapes to capture them on canvas or paper.

Monday through Friday from 2:00 p.m. to 6:30 p.m. and Thursday from 10:00 a.m. to 12:30 p.m.

L’événement EXPOSITION DE PEINTURE CHRISTIAN LACCA Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT Mont Lozere