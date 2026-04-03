LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE BIATHLON D’ETE Mont Lozère et Goulet mardi 14 juillet 2026.

Mont Lozère et Goulet

LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE BIATHLON D’ETE

Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

La Station du Mont Lozère propose une initiation au biathlon d’été.

Découverte du Mont Lozère à travers plusieurs activités parcours cardio ludique, slakline, tir à la carabine laser…

Tous les mardis après midi de 14h à 16h, du 9 juillet au 27 août.

Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com

Places limitées

Gratuit Accueil tous les jours de 9h à 18h

La Station du Mont Lozère propose une initiation au biathlon d’été.

Découverte du Mont Lozère à travers plusieurs activités parcours cardio ludique, slakline, tir à la carabine laser…

Tous les mardis après midi de 14h à 16h, du 9 juillet au 27 août.

Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com

Places limitées

Gratuit Accueil tous les jours de 9h à 18h .

Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 65 75 10 05 montlo@france48.com

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English :

Mont Lozère Resort offers an introduction to summer biathlon.

Discover Mont Lozère through several activities: fun cardio course, slakline, laser rifle shooting…

Every Tuesday afternoon from 2pm to 4pm, from July 9 to August 27.

Reservations essential on 07 65 75 10 05 or montlo@france48.com

Limited places

Free Open every day from 9am to 6pm

L’événement LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE BIATHLON D’ETE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere