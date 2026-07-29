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AGENDA · Mont Lozère et Goulet

SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI médiathèque Mont Lozère et Goulet

mardi 18 août 2026 · médiathèque · Mont Lozère et Goulet

SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI médiathèque Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
médiathèque
Adresse
Bagnols-les-Bains
Ville
48190 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI

médiathèque Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Danièle Massardi fera une séance dédicace de ses deux livres La vie jusqu’à la dernière goutte & Léontine, mardi 18 août de 16h à 18h, à l’office de tourisme de Bagnols-les-Bains. N’hésitez pas à venir la rencontrer, échanger avec elle de ses deux histoires de vie, histoires de femmes, de douleur, de courage.
Danièle Massardi fera une séance dédicace de ses deux livres La vie jusqu’à la dernière goutte & Léontine, mardi 18 août de 16h à 18h, à l’office de tourisme de Bagnols-les-Bains. N’hésitez pas à venir la rencontrer, échanger avec elle de ses deux histoires de vie, histoires de femmes, de douleur, de courage.   .

médiathèque Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 

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English :

Danièle Massardi will hold a book signing for her two books—*La vie jusqu’à la dernière goutte* and *Léontine*—on Tuesday, August 18, from 4:00 p.m. to 6:00 p.m., at the Bagnols-les-Bains Tourist Office. Feel free to come meet her and talk with her about her two stories of life—stories of women, of pain, and of courage.

L’événement SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-OT Mont Lozere

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