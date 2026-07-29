SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI médiathèque Mont Lozère et Goulet
mardi 18 août 2026 · médiathèque · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI
médiathèque Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Danièle Massardi fera une séance dédicace de ses deux livres La vie jusqu’à la dernière goutte & Léontine, mardi 18 août de 16h à 18h, à l’office de tourisme de Bagnols-les-Bains. N’hésitez pas à venir la rencontrer, échanger avec elle de ses deux histoires de vie, histoires de femmes, de douleur, de courage.
Danièle Massardi fera une séance dédicace de ses deux livres La vie jusqu’à la dernière goutte & Léontine, mardi 18 août de 16h à 18h, à l’office de tourisme de Bagnols-les-Bains. N’hésitez pas à venir la rencontrer, échanger avec elle de ses deux histoires de vie, histoires de femmes, de douleur, de courage. .
médiathèque Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Danièle Massardi will hold a book signing for her two books—*La vie jusqu’à la dernière goutte* and *Léontine*—on Tuesday, August 18, from 4:00 p.m. to 6:00 p.m., at the Bagnols-les-Bains Tourist Office. Feel free to come meet her and talk with her about her two stories of life—stories of women, of pain, and of courage.
L’événement SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- ATELIER DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION Station thermale Mont Lozère et Goulet 29 juillet 2026
- SOIRÉE SPECTACLES LE GRAND MISTÈRE Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet 29 juillet 2026
- SOIRÉE CONTES Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet 30 juillet 2026
- LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE VISITE GUIDÉE DU BLEYMARD Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 30 juillet 2026
- FÊTE DE LA PLAGETTE Mont Lozère et Goulet 1 août 2026