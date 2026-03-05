FÊTE DE LA PLAGETTE Mont Lozère et Goulet
FÊTE DE LA PLAGETTE Mont Lozère et Goulet samedi 1 août 2026.
FÊTE DE LA PLAGETTE
Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
La tant attendue fête de la Plagette est de retour, organisé par le foyer rural de Bagnols-les-Bains. Grand loto organisé. Buvette sur place.
Détail du programme à venir
La tant attendue fête de la Plagette est de retour, organisé par le foyer rural de Bagnols-les-Bains. Grand loto organisé. Buvette sur place.
Détail du programme à venir .
Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 frblb@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The long-awaited Fête de la Plagette is back, organized by the Foyer Rural de Bagnols-les-Bains. Large bingo organized. Refreshment bar on site.
Program details to follow
L’événement FÊTE DE LA PLAGETTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-03 par 48-OT Mont Lozere