CONSULTATION NATUROPATHE Station thermale Mont Lozère et Goulet

CONSULTATION NATUROPATHE

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-07-01 00:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-21 2026-05-05 2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16 2026-06-30 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25 2026-09-08 2026-09-22 2026-10-06 2026-10-20 2026-11-03

La station thermale de Bagnols-les-Bains vous propose une consultation individuelle d’une heure avec Régine Giot, naturopathe, tarif 50€. Des ateliers autour de l’alimentation anti-inflammatoires sont également proposés.

Inscription obligatoire à la station thermale.

La station thermale de Bagnols-les-Bains vous propose une consultation individuelle d’une heure avec Régine Giot, naturopathe, tarif 50€. Des ateliers autour de l’alimentation anti-inflammatoires sont également proposés.

Inscription obligatoire à la station thermale. .

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 bagnols@france48.com

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English :

The Bagnols-les-Bains spa offers a one-hour individual consultation with naturopath Régine Giot, at a cost of 50? Workshops on anti-inflammatory diets are also available.

Registration required at the spa.

L’événement CONSULTATION NATUROPATHE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT Mont Lozere