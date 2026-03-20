CONSULTATION NATUROPATHE Station thermale Mont Lozère et Goulet
CONSULTATION NATUROPATHE Station thermale Mont Lozère et Goulet mardi 7 avril 2026.
CONSULTATION NATUROPATHE
Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:30:00
fin : 2026-07-01 00:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-21 2026-05-05 2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16 2026-06-30 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25 2026-09-08 2026-09-22 2026-10-06 2026-10-20 2026-11-03
La station thermale de Bagnols-les-Bains vous propose une consultation individuelle d’une heure avec Régine Giot, naturopathe, tarif 50€. Des ateliers autour de l’alimentation anti-inflammatoires sont également proposés.
Inscription obligatoire à la station thermale.
La station thermale de Bagnols-les-Bains vous propose une consultation individuelle d’une heure avec Régine Giot, naturopathe, tarif 50€. Des ateliers autour de l’alimentation anti-inflammatoires sont également proposés.
Inscription obligatoire à la station thermale. .
Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 bagnols@france48.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bagnols-les-Bains spa offers a one-hour individual consultation with naturopath Régine Giot, at a cost of 50? Workshops on anti-inflammatory diets are also available.
Registration required at the spa.
L’événement CONSULTATION NATUROPATHE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT Mont Lozere