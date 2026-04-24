ATELIER LES ÉCO-GESTES AU QUOTIDIEN lieu précis communiqué à l’inscription Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

ATELIER LES ÉCO-GESTES AU QUOTIDIEN

lieu précis communiqué à l’inscription Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30

Série de 10 ateliers gratuits autour des écogestes pour un quotidien plus durable, accompagné d’un éducateur santé environnement et d’une diététicienne. Vous pourrez

↘ Adopter une alimentation saine, durable et anti-gaspillage

↘ Réduire vos déchets et limiter l’usage du plastique

↘ Découvrir des pratiques simples pour un environnement plus sain à la maison et au jardin

Réservation obligatoire

Sur la commune du Bleymard débutera une série de 10 ateliers gratuits autour des écogestes pour un quotidien plus durable, accompagné d’un éducateur santé environnement et d’une diététicienne. Vous pourrez ainsi

↘ Adopter une alimentation saine, durable et anti-gaspillage

↘ Réduire vos déchets et limiter l’usage du plastique

↘ Découvrir des pratiques simples pour un environnement plus sain à la maison et au jardin

Réservation obligatoire au 05 31 48 11 55 du lundi au vendredi de 9h à 19h .

lieu précis communiqué à l’inscription Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 5 31 48 11 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A series of 10 free workshops on eco-actions for a more sustainable daily life, accompanied by an environmental health educator and a dietician. You will be able to

? Adopt a healthy, sustainable and waste-free diet

? Reduce your waste and limit plastic use

? Discover simple practices for a healthier environment at home and in the garden

Reservation required

L’événement ATELIER LES ÉCO-GESTES AU QUOTIDIEN Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-22 par 48-OT Mont Lozere