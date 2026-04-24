SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE ET PIQUE-NIQUE parking du proxy Mont Lozère et Goulet
SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE ET PIQUE-NIQUE parking du proxy Mont Lozère et Goulet mardi 7 juillet 2026.
Mont Lozère et Goulet
SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE ET PIQUE-NIQUE
parking du proxy Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 0 – 0 – 12 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-21 20:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Expérience apaisante en pleine nature. La soirée débute par un pique-nique tiré du sac et se poursuivra par une balade naturaliste au crépuscule, à la rencontre des habitants discrets de la forêt.
Durée 2h30 I Lieu Bois de la Loubière I Tout public, chien admis
Prévoir chaussures de marche, eau, lampe pour le retour
Tarif 12€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans
Une expérience apaisante en pleine nature. La soirée débute par un pique-nique tiré du sac et se poursuivra par une balade naturaliste au crépuscule, à la rencontre des habitants discrets de la forêt.
Durée 2h30 I Lieu Bois de la Loubière I Tout public, chien admis
Prévoir chaussures de marche, eau, lampe pour le retour
Tarif 12€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans .
parking du proxy Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63 lescheminsdiris@gmail.com
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English :
A soothing experience in the heart of nature. The evening begins with a picnic and continues with a nature walk at dusk, to meet the discreet inhabitants of the forest.
Duration: 2h30 I Location: Bois de la Loubière I Open to all, dog allowed
Bring walking shoes, water and a torch for the return journey
Price: 12? for children aged 8 and over, free for children under 8
L’événement SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE ET PIQUE-NIQUE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere
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