Mont Lozère et Goulet

RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DE LA LOZÈRE

Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 09:00:00

fin : 2026-07-02 18:00:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-18 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06

Les chemins Iris vous propose un Rallye voiture à la découverte de la Lozère. 4 circuits différents pour découvrir la Lozère autrement, à votre rythme.

Tarif 120€ par véhicule. Départ les mardis et jeudis à 9h.

Inscription obligatoire 06 16 35 27 63

Les chemins Iris vous propose un Rallye voiture à la découverte de la Lozère.

4 circuits différents pour découvrir la Lozère autrement, à votre rythme.

Tarif 120€ par véhicule. Départ les mardis et jeudis à 9h.

Inscription obligatoire 06 16 35 27 63 .

Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63 lescheminsdiris@gmail.com

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English :

Les chemins Iris offers you a car rally to discover Lozère. 4 different circuits to discover Lozère differently, at your own pace.

Price: 120? per vehicle. Departure Tuesdays and Thursdays at 9am.

Registration required: 06 16 35 27 63

L’événement RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DE LA LOZÈRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-OT Mont Lozere