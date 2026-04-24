RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DE LA LOZÈRE Mont Lozère et Goulet
RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DE LA LOZÈRE Mont Lozère et Goulet mardi 2 juin 2026.
Mont Lozère et Goulet
RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DE LA LOZÈRE
Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 09:00:00
fin : 2026-07-02 18:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-18 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06
Les chemins Iris vous propose un Rallye voiture à la découverte de la Lozère. 4 circuits différents pour découvrir la Lozère autrement, à votre rythme.
Tarif 120€ par véhicule. Départ les mardis et jeudis à 9h.
Inscription obligatoire 06 16 35 27 63
Les chemins Iris vous propose un Rallye voiture à la découverte de la Lozère.
4 circuits différents pour découvrir la Lozère autrement, à votre rythme.
Tarif 120€ par véhicule. Départ les mardis et jeudis à 9h.
Inscription obligatoire 06 16 35 27 63 .
Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63 lescheminsdiris@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les chemins Iris offers you a car rally to discover Lozère. 4 different circuits to discover Lozère differently, at your own pace.
Price: 120? per vehicle. Departure Tuesdays and Thursdays at 9am.
Registration required: 06 16 35 27 63
L’événement RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DE LA LOZÈRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- CHASSERADES EN FÊTE Parvis de l’église Mont Lozère et Goulet 24 avril 2026
- [COMPLET] DÎNER SPECTACLE CABARET Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet 25 avril 2026
- CONCERT Place de l’ancienne poste Mont Lozère et Goulet 25 avril 2026
- ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS Mont Lozère et Goulet 27 avril 2026
- LES PRADILHOUS DE LA LOUBIÈRE Mont Lozère et Goulet Lozère 1 mai 2026