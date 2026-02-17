FESTIVAL DE CONTES théatre municipal Mont Lozère et Goulet

FESTIVAL DE CONTES

théatre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-11

Allo Bagnols vous propose pendant un festival de contes du 11 au 13 août avec des animations autour du conte et 3 grandes soirées au théâtre. Au programme

Mardi 11/08 à 19h bouquet de contes et 21h15 Michel Galaret

Mercredi 12/08 à 19h bouquet de contes et 21h15 Leila Darwich

Jeudi 13/08 à 19h bouquet de contes et 21h15 Kamel Guénnoun

Allo Bagnols vous propose pendant un festival de contes du 11 au 13 août avec des animations autour du conte et 3 grandes soirées au théâtre. Au programme

Mardi 11/08 à 19h bouquet de contes et 21h15 Michel Galaret

Mercredi 12/08 à 19h bouquet de contes et 21h15 Leila Darwich

Jeudi 13/08 à 19h bouquet de contes et 21h15 Kamel Guénnoun .

théatre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Allo Bagnols presents a storytelling festival from August 11 to 13, with storytelling activities and 3 evening performances at the theater. Program:

Tuesday 11/08 at 7pm storytelling bouquet and 9:15pm Michel Galaret

Wednesday 12/08 at 7pm storytelling bouquet and 9:15pm Leila Darwich

Thursday 13/08 at 7pm storytelling and 9.15pm Kamel Guénnoun

L’événement FESTIVAL DE CONTES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-17 par 48-OT Mont Lozere