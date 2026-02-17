FESTIVAL DE CONTES théatre municipal Mont Lozère et Goulet

FESTIVAL DE CONTES théatre municipal Mont Lozère et Goulet mardi 11 août 2026.

théatre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Participation libre

Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-13

2026-08-11

Allo Bagnols vous propose pendant un festival de contes du 11 au 13 août avec des animations autour du conte et 3 grandes soirées au théâtre. Au programme
Mardi 11/08 à 19h bouquet de contes et 21h15 Michel Galaret
Mercredi 12/08 à 19h bouquet de contes et 21h15 Leila Darwich
Jeudi 13/08 à 19h bouquet de contes et 21h15 Kamel Guénnoun
théatre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 

English :

Allo Bagnols presents a storytelling festival from August 11 to 13, with storytelling activities and 3 evening performances at the theater. Program:
Tuesday 11/08 at 7pm storytelling bouquet and 9:15pm Michel Galaret
Wednesday 12/08 at 7pm storytelling bouquet and 9:15pm Leila Darwich
Thursday 13/08 at 7pm storytelling and 9.15pm Kamel Guénnoun

L'événement FESTIVAL DE CONTES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-17 par 48-OT Mont Lozere